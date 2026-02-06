直通英國碩士不是夢 崇仁醫專續盟BU深化國際升學與就業雙軌布局

▲英國姐妹校伯恩茅斯大學（Bournemouth University, BU）校園入口景觀，展現現代化建築與開闊綠意的學習環境。

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】崇仁醫護管理專科學校長期布局國際教育，持續以制度化、系統化的國際鏈結，為學生打造與世界接軌的學習舞台。其中，醫療商務外語科與英國公立伯恩茅斯大學（Bournemouth University, BU）合作的升學模式，讓五專學生於畢業後即可銜接英國高等教育體系，最短兩年取得英國碩士學位，成功縮短整體求學年限，同時兼顧學術品質與國際歷練，成為校方推動國際化教育的指標性成果。

▲醫療商務外語科主任（左）與BU國際學院學生服務主管（右）共同討論合作模式。

雙方自2017年簽署合作協議以來，已建立穩定且成熟的升學銜接機制，學生經校方推薦並符合語言門檻後，可先修讀一年碩士預科課程，完成即直升BU碩士學位課程，涵蓋商業、法律與金融、媒體與傳播，以及旅遊與飯店管理等國際就業導向科系，並一次取得預科與碩士的聯合錄取通知。今年一月，雙方正式完成續約，不僅象徵合作成果獲得高度肯定，也為未來在課程銜接、學習品質與國際實習等面向，奠定更深層的合作基礎。

▲現代化圖書館中庭一景，開放式空間裡人們或閱讀、或討論，知識與交流在明亮的建築中流動。

伯恩茅斯大學為英國聲譽卓著的公立大學，教學品質、產學合作與學生支持體系表現亮眼，並以完善的學生福利與心理健康照護聞名。崇仁醫專校長黃財尉表示，與BU的策略聯盟不只是升學管道，更是一項長期的人才培育工程，讓學生在年輕階段即能進入國際高等教育環境，培養專業能力與全球視野。未來，學校將持續深化國際合作網絡，結合語言專業與實務導向課程，協助學生在國際舞台上站穩腳步，拓展更寬廣的職涯發展可能。（照片崇仁醫護管理專科學校提供）

▲英國伯恩茅斯大學（Bournemouth University, BU）典型的學生宿舍內部實景。房間設計簡約且功能齊全，營造出溫馨且適合學習的居住環境。