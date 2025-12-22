直逼冷氣團！聖誕節探11度「連凍4天」 跨年天氣出爐

記者蔣季容／台北報導

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署）

把握好天氣！氣象專家吳聖宇表示，明（23）日天氣相對較好，週三平安夜將有新一波東北季風南下，強度挑戰大陸冷氣團，週四聖誕節局部空曠地區可能降到11至13度或更低。此外，跨年前後的天氣不排除下雨機會較多，溫度則是緩升，不過變動性仍大，民眾要留意最新天氣資訊。

吳聖宇指出，週二（23日）是本週天氣相對較好的一天，晚間各地雲量增多，不排除有些地方出現零星降雨。苗栗以北到東半部白天高溫24至26度，中南部高溫26至28度或以上。夜晚到週三（24日）清晨各地都市地區低溫大致16至19度，空曠地區有15度或以下低溫出現的機會，日夜溫差變化大。

平安夜變天 挑戰冷氣團

吳聖宇說明，週三新一波冷空氣南下，迎風面北部、東半部雨勢較大，中南部也可能有局部短暫陣雨，山區比平地更容易下雨。溫度方面，白天影響還不明顯，北部、東北部白天高溫略降至22至24度，中南部及花東地區高溫仍有24至27度。夜晚到週四（25日）清晨溫度下降，中北部、東北部都市地區低溫在15至17度，空曠地區低溫13至15度，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區15至17度。

吳聖宇提到，週四聖誕節當天，東北季風明顯偏強，各地有短暫陣雨機會，中部以北到東半部降雨相對明顯，海拔3500公尺以上山頭不排除又會降雪或結冰現象發生。平地溫度也明顯轉冷，苗栗以北到宜蘭白天高溫17至18度，中部及花東地區高溫19至21度，南部高溫22至24度，夜晚到週五（26日）清晨在中北部、東北部都市地區低溫會降到13至15度，空曠地區更可能降到11至13度或更低。台北市目前預報低溫15度，不排除再低一點挑戰大陸冷氣團的程度，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區也可能降到14度或以下。

未來一週降雨趨勢。（圖／氣象署）

吳聖宇透露，週五北部、東半部持續是陰天有短暫陣雨的天氣，中南部則逐漸轉為多雲的天氣，山區還是可能有降雨機會，若水氣還足夠，高海拔山區仍可能有固態降水或結冰的現象出現。苗栗以北到宜蘭白天高溫仍只有16至18度，中部及花東地區高溫20至23度，南部高溫23至25度，夜晚到週六（27日）清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區仍只有11至13度或以下，南部、花東都市地區低溫16至18度，空曠地區也可能降到14度或以下。

吳聖宇表示，週六到週日（27至28日）迎風面的北部、東半部仍較容易出現短暫陣雨，中南部雲量較多，但有機會看到陽光露臉，山區有局部短暫陣雨機會。北部、東北部白天高溫會緩慢回升至17至20度，中部及花東地區高溫回升到22至25度，南部高溫則是有機會回升到25至27度。夜晚到清晨中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區仍只有11至13度或以下，要留意輻射冷卻低溫出現的可能性，南部、花東都市地區低溫16至18度，空曠地區有機會降到14度或以下，日夜溫差相當明顯。

跨年恐下雨 溫度回暖

吳聖宇提醒，再往後到下週、跨年前後的天氣目前看起來變動性有點大，華南的短波槽似乎比較活躍，不排除會是下雨機會較多的情況，溫度則是緩升，要等到元旦後才會再有整體往下的趨勢出來。不過從未來一段時間各模式總和的溫度預報來看，以台北站為例的話，大致比較集中在14至20度的區間內，雖然沒有特別冷，但應該在感受上會比較像冬季，至於強烈冷氣團甚至是寒流等級的強冷空氣什麼時候會出現，可能要再觀察一陣子。

