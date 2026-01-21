直逼寒流冷氣團強襲！「極渦」分裂全台急凍 高山賞雪時機、回溫時間點曝

受「北極渦旋」分裂影響，這波冷空氣預計持續 3 至 4 天，北部最低溫恐下探 11 度。圖／劉耀勻攝

新一波冷空氣已正式抵達，各界氣象專家示警，從昨晚開始直到週末，台灣將迎來強烈大陸冷氣團影響的高峰期。受「北極渦旋」分裂影響，這波冷空氣預計持續 3 至 4 天，北部最低溫恐下探 11 度，中南部空曠地區更可能出現個位數低溫。

氣候成因：分裂「極渦」橫掃北半球

前氣象局長鄭明典在臉書貼出「對流層頂的氣壓分布圖」，分析目前北極上空對流層頂出現分裂的「北極渦旋」，造成北美與東北亞（如外蒙古、日韓）出現暴風雪及極端低溫。雖然東亞這波冷空氣路徑偏北、偏東，往南的分量較弱，但強度仍達「強烈大陸冷氣團」等級，全台各地自今日起需嚴防寒意。

廣告 廣告

對流層頂的氣壓分布圖。圖／鄭明典臉書

週三至週五冷氣團最強 周末回溫

台灣颱風論壇表示，今天起到週五，冷氣團主力強襲，加上水氣偏多，北部、東半部短暫雨不斷，在低溫直探11至13度的背景下，濕冷感十足，但也因為水氣多，高山下雪機率不小。中南部雖然不太下雨，但雲也偏多，預計是陰冷會乾冷為主，最低溫也將下探12至14度。

周末冷氣團減弱，乾空氣逐漸接手，北部、東半部慢慢的放晴，中南部則會很乾脆的出太陽，低溫也不太會像前兩天那麼冷。不過，冷氣團雖然減弱，全台日夜溫差仍然相當大，整天將近十度的震盪，仍然要留意。

自下週一起，台灣上空將轉吹回暖的偏東風，各地氣溫明顯爬升，但早晚溫差依舊偏大。目前長期預報顯示，暫時無更強的冷空氣訊號，未來將以普通東北季風一波波過境為主。全台將維持「北涼南暖」的天氣格局。

林得恩表示，強冷氣團壟罩下，導致雪線下修，降雨範圍較之前擴大、降雪量也較原先評估來的多。圖／取自臉書粉專「林老師氣象站」

高山賞雪時機、地點

此外，氣象專家林得恩指出，由於強冷氣團壟罩導致雪線下修，降雪機率與雪量皆比原先評估更多。即日起至 23 日清晨，桃園以北及宜蘭2000公尺高山（如太平山等）；中部的合歡山、阿里山則有雨夾雪或降雪機率。

未來一周天氣預測

至於未來天氣如何，氣象專家賈新興表示，22日有受到強烈大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭、花蓮、台東地區將出現零星短暫降雨。23日起冷氣團略為減弱，基隆、東北角及宜花東仍有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及屏東地區亦可能出現零星短暫降雨。

24 日至 25 日，東北角、宜花東及鵝鑾鼻一帶，仍有零星短暫雨的機率。賈新興預估，本波強烈大陸冷氣團影響下，最低溫將出現在21日深夜至22日清晨，台北氣象站出現11.8至11.2度低溫的機率偏高；竹苗以南的空曠地區，則有6至8度低溫的可能。

26日至27日，午後桃園以北、竹苗以南山區及宜花東地區，仍有零星短暫雨。28日至29日，有受偏強東北季風影響的機率，其中28日桃園以北及宜花東地區，將有局部短暫降雨。29日至30日，北北基、宜花東及鵝鑾鼻一帶，仍有局部短暫雨發生的可能。



回到原文

更多鏡報報導

Buffet怎吃回本？「餓整天」是大忌 專家揭4秘訣：喝氣泡水食慾大增

看你老婆多騷...台南人妻提分手遭報復 小王怒傳「摩鐵激戰片」給綠帽夫

朋友產後收12萬！她生完「油飯錢自付」超心寒 網曝千年一遇神仙婆婆

獨家／羅志祥昔日師兄遭討30萬！險從天橋跳下去 連未婚妻都跑了