直逼寒流等級！冷氣團將至「下探5度」最冷時間曝光

周五冷氣團報到，強度直逼寒流等級。（示意圖／東森新聞）





冷得很有感！綜合中央氣象署及氣象粉專分析，周五冷氣團報到，強度直逼寒流等級，預計周五至周日清晨最冷，且近山區可能有5度左右低溫出現，須注意保暖。

氣象署預報

中央氣象署指出，明（30）日起至周四受東北季風影響，各地早晚稍涼，新竹以北、東北部地區有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

接著，中央氣象署表示，周五、六（1/2-3）冷氣團接力，各地氣溫將明顯下降，台南以北、宜蘭低溫普遍下探11至14度，局部地區可能低於10度，會冷得「很有感」要做好保暖準備，預計周日冷氣團才會減弱。

廣告 廣告

未來一周將明顯轉冷。（圖／中央氣象署）

直逼寒流探5度

此外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文指出，周五南下的冷氣團屬於先濕後乾型，接近強烈冷氣團規模，甚至直逼寒流等級，預計周五至周日清晨最冷。

而「天氣風險 WeatherRisk」則表示，周五受冷氣團影響，各地持續有11至13度低溫，近山區甚至有5度左右低溫出現，提醒民眾留意。

更多東森新聞報導

全台有感！東部外海23：05發生規模7.0強震

2026年要發了！觀音宮菩薩開示「4生肖」財運超旺

連2次命中強震！郭鎧紋示警：未來100天注意規模6地震

