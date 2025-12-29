直逼寒流等級！冷氣團將至「下探5度」最冷時間曝光
冷得很有感！綜合中央氣象署及氣象粉專分析，周五冷氣團報到，強度直逼寒流等級，預計周五至周日清晨最冷，且近山區可能有5度左右低溫出現，須注意保暖。
氣象署預報
中央氣象署指出，明（30）日起至周四受東北季風影響，各地早晚稍涼，新竹以北、東北部地區有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
接著，中央氣象署表示，周五、六（1/2-3）冷氣團接力，各地氣溫將明顯下降，台南以北、宜蘭低溫普遍下探11至14度，局部地區可能低於10度，會冷得「很有感」要做好保暖準備，預計周日冷氣團才會減弱。
直逼寒流探5度
此外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文指出，周五南下的冷氣團屬於先濕後乾型，接近強烈冷氣團規模，甚至直逼寒流等級，預計周五至周日清晨最冷。
而「天氣風險 WeatherRisk」則表示，周五受冷氣團影響，各地持續有11至13度低溫，近山區甚至有5度左右低溫出現，提醒民眾留意。
