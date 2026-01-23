直逼范冰冰、C羅等級！ 車銀優逃稅若確定「全球演藝圈第7大金額」

圖為2022年9月，南韓人氣男星車銀優在巴黎，出席DIOR春夏時裝秀。美聯社資料照



據南韓媒體今天（1/23）報導，南韓歌手兼演員車銀優，爆出2百億韓元（約4.3億元台幣）的逃稅案，韓媒分析全球演藝圈逃稅案，發現這起涉案規模，直逼中國演員范冰冰、葡萄牙足球明星C羅的逃稅規模，若經司法機關確定，可在全球演藝圈，排上「第7大逃稅金額」。

據《韓國經濟》報導，正在軍隊服役的南韓歌手兼演員車銀優，捲入數百億韓元規模的逃稅爭議，南韓國稅廳已發出通知，要求他補繳超過2百億韓元（約4.3億元台幣）的所得稅，車銀優的經紀公司Fantagio回應，案件尚處於行政審查階段，是否需繳納稅款及其金額仍未定案。

韓媒分析全球演藝圈重大逃稅案，結果顯示，如果車銀優最終確定逃稅2百億韓元，將排上全球演藝圈「十大逃稅金額排行榜」，前六名分別為：中國演員范冰冰（1440億韓元）、中國演員鄭爽（540億韓元）、葡萄牙足球明星C羅（240億韓元）、美國演員衛斯理史奈普（230億韓元）、美國音樂家威利尼爾森（220億韓元）、中國演員鄧倫（206億韓元）。

而在南韓演藝圈內，車銀優涉及的2百億韓元逃稅金額，創下歷史新高，過去的最高紀錄依序為：演員柳演錫（70億韓元）、演員李荷妮（60億韓元）、出演《信號》的影帝趙震雄（11億韓元）、演員李準基（9億韓元）、前天團JYJ成員朴有天（4億韓元）等人。

不過，車銀優的逃稅案仍須進入司法審產，未來指控內容是否會出現變動，值得繼續關注。

