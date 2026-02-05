直逼ChatGPT！Gemini「月活躍用戶」突破7.5億

Gemini聊天機器人月活躍用戶（MAU）已突破7.5億，較前1季的6.5億淨增1億。（圖／達志／美聯社）

全球生成式人工智慧競賽正如火如荼展開，如今Google母公司Alphabet也交出1份具有指標意義的成績單。根據2025年第4季財報，Gemini聊天機器人月活躍用戶（MAU）已突破7.5億，較前1季的6.5億淨增1億，用戶規模在短時間內出現爆發式成長，不僅大幅領先Meta AI約5億MAU的表現，也正快速逼近主要競爭對手ChatGPT在2025年底預估的8.1億MAU。

綜合外媒報導，這波成長動能，被外界普遍歸因於「Gemini 3」的推出。Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）指出，作為公司迄今最先進的模型，Gemini 3能提供前所未有的回應深度與語意細膩度，在AI模式下的部署已成為公司成長的「正向推動力」。他強調，持續投資與模型迭代將鞏固這一動能。目前，Gemini等自研模型透過客戶直接API調用，每分鐘可處理超過100億個token，顯示企業端與開發者生態系的使用需求亦同步攀升。

Gemini的用戶規模突破，同時映照出Alphabet財務結構的轉型。本季度公司年度營收首度突破4,000億美元大關，管理層明確指出，AI部門的擴張是關鍵驅動因素之一。隨著搜尋服務使用量創下新高，AI已不再只是實驗性業務，而是成為核心成長引擎。Google首席商務官辛德勒（Philipp Schindler）在投資人電話會議中表示，公司同時聚焦免費層級與訂閱業務，並觀察到顯著成長。

在商業模式上，Google也採取更具進攻性的定價策略。為吸引對價格敏感的消費者，公司推出每月7.99美元的「Google AI Plus」方案，以低門檻價格擴大訂閱基礎。儘管該方案推出時間尚短，尚未反映於本季財報，但管理層預期將在未來幾季成為拉動MAU與訂閱收入的重要動能。

基礎設施層面同樣是這場競賽的關鍵戰場。為降低對外部晶片供應商的依賴並與Nvidia正面競爭，Google發布最新1代TPU AI加速晶片「Ironwood」。這顯示Alphabet正透過軟硬體垂直整合強化AI算力掌控能力，藉此提升模型訓練與推論效率，進一步鞏固其在AI產業鏈中的戰略位置。

從用戶規模、模型性能、商業化策略到自研晶片布局，Gemini的成長不僅是1項產品成績，更是Alphabet宣示「AI優先」（AI-first）轉型的里程碑。隨著2026年展開，Google能否在逼近ChatGPT的同時，持續擴大與Meta AI的差距，並將龐大用戶基礎轉化為可持續營收，將成為全球科技產業關注的焦點。

