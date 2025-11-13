一直運動、吃蛋白質卻沒長肌肉？營養師大推「8種增肌食物」 全麥麵包入列

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

明明有運動、也努力吃蛋白質，卻總覺得肌肉量上不去？營養師高敏敏指出，其實除了訓練強度，飲食內容更是關鍵！想讓肌肉長得結實又不發胖，就要從天然增肌食物下手！對此，他整理出8種天然食物，讓你吃得聰明，吃出線條。

1、乳製品

像牛奶、優格、起司都含有優質蛋白與鈣質，能幫助肌肉生成、維持骨骼強健。運動後喝一杯低脂牛奶，也是很棒的修復策略。

2、牛肉

富含白胺酸與肌酸，是增肌的兩大關鍵營養。能幫助肌肉合成、提升力量與訓練表現，是增肌族的黃金蛋白質來源之一。

3、堅果

含有好油脂與熱量，適合當健康零食，能幫助增肌、增重又不怕吃進太多空熱量；選擇無調味原味堅果最加分。

4、全穀物

像糙米、燕麥、全麥麵包等，這些優質的碳水來源，能穩定釋放能量、幫助訓練更持久，還能避免脂肪囤積。

5、澱粉類植物

南瓜、玉米、紅豆、綠豆等，富含膳食纖維，可補充能量又不怕多餘負擔，是天然又安全的增肌好幫手。

6、鮭魚

高蛋白低熱量，含豐富Omega-3，能幫助肌肉修復與抗發炎，也是提升代謝的健康脂肪來源。

7、酪梨

含好油脂、維生素與礦物質，能促進肌肉生長，也守護心血管健康，可搭配沙拉或全麥吐司一起吃。

8、黑巧克力

70%以上的黑巧克力富含表兒茶素，能促進肌肉生成、提升修復速度。適量享用不僅滿足口慾，還能幫助訓練成效更好。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

