一直重複問同樣問題無印象 員榮醫師揪出隱形中風「短暫性全面失憶症」
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一名60多歲女性，月前參加至親長輩喪禮，喪禮期間，她一直重複問同樣問題，家屬原本以為她是悲傷過度。但喪禮結束後，這名患者對喪禮期間的事情，完全沒有印象，到員榮醫療體系員榮醫院就醫，經MRI(核磁共振)檢查，發現患者大腦海馬迴的位置有中風的跡象，幸好只影響喪禮期間那2小時的短暫記憶，目前服藥以免再度中風。
▲某位患者因參加至親喪禮太傷心，突發中風(圖中紅圈亮點處)，從MRI可看出右側海馬迴有一點亮亮的影像。（圖／員榮醫院提供）
員榮醫院神經內科陳彥秀醫師表示，患者就醫時外觀一切正常，沒有中風常見的偏癱、口齒不清或肢體不便等情況。家屬表示，先前參加長輩喪禮，因患者與這位長輩感情非常好，喪禮進行的兩個小時期間，患者不斷地問「我為什麼在這裡」、「 你要去哪裡?」、「你要做什麼?」，怪異的舉動令家人不安，喪禮結束後回到家，家人跟她提起喪禮期間發生的事情，患者完全沒有印象，喪禮結束後她精神狀況仍不佳，於是要她就醫檢查。
陳彥秀醫師解釋，這種情況有幾個可能原因，第一個是中風，第二個是癲癇，先安排核磁共振檢查，做腦部影像，看是否有異常；再來也會安排腦波檢查，是否有癲癎的情況。
陳彥秀醫師表示，患者接受腦波檢查是正常；但核磁共振，看到她右側海馬迴出現一點亮亮的影像。海馬迴與記憶功能密切相關，證實她「短暫性全面失憶」狀況，是因為情緒過於激動，中風所造成。
陳彥秀醫師指出，「短暫性全面失憶」最常見的原因，有情緒起伏過大、身體狀況異常，或是突然發生某些狀況所引起。這個疾病非常特別的地方在於，病人會不斷重複問問題，記不起來剛剛發生的事情，對人、事、時、地、物都很清楚，只是沒有辦法記住當下的事件，因此才會一直重複詢問。通常在幾個小時後，患者就會恢復。但患者完全忘記自己曾經反覆詢問那些問題，那一段記憶完全消失。
除當時記憶無法想起外，並沒有影響到四肢活動，其他方面也都正常，外觀看不出來她曾經中風過。如果她當天沒有來看醫師，可能根本不會知道自己曾經發生過中風。後續給予抗血小板藥物，防止她再度中風。
根據健保及相關統計資料顯示，腦中風長年位居國人十大死因之前列，全台目前約有超過數十萬名曾罹患腦中風的患者，每年新增腦中風病例約三至五萬人，並造成上萬人死亡。即使同樣是腦中風，患者的預後卻大不相同，有人經治療與復健後順利重返職場、恢復自理能力，但也有人因中風後遺症，出現肢體癱瘓、行動受限，甚至長期臥床，生活品質大受影響。
一樣都是腦中風，為何預後差異如此懸殊？陳彥秀醫師指出，關鍵與三大因素有關，包括出血型或缺血型中風、腦部受損範圍與位置（例如是否波及腦幹），以及發病後送醫的時間。其中，前兩項多屬難以人為控制的因素，唯有「就醫時間」是病人與家屬可以掌握的關鍵。
陳彥秀醫師強調，若能在發病後第一時間送醫，把握黃金治療時機，接受血栓溶解劑或血管取栓手術等急性治療，可望大幅降低肢體癱瘓與失能風險，對於後續復原與生活品質具有決定性影響。
