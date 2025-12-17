直銷協會迎「輝煌35」新里程 強化產業正向發展

中華民國直銷協會今年以「輝煌35永續共榮」為主題，於12月11日舉行第十九屆第一次會員大會。協會成立35年以來，始終秉持「商德約法」的自律精神，作為協會成員共同遵循的重要準則。根據公平會資料顯示，全台逾358萬名民眾投入直傳銷產業發展，連續兩年帶動整體營業額突破千億元，展現產業穩健的市場規模及成長潛力。本屆大會也同步完成理監事改選，並由美商威望全球總裁陳麗鎂當選第19屆新任理事長。

直銷協會於12月11日舉行第十九屆第一次會員大會。（圖/直銷協會提供）

深化永續布局 推動國際合作

第18屆理事長蔡孟紅致詞表示，直銷產業不只具備亮眼的市場價值，其行業特性更深刻影響民眾的日常生活。今年協會順應全球永續趨勢，積極推動多項ESG行動，也強化直銷協會與國際的交流連結。除了出席世界直銷協會聯盟(WFDSA)亞太區會議，與多家國際企業展開對話，更與香港及新加坡旅遊局互動交流，拓展台灣直銷產業的跨國合作機會。

第18屆理事長蔡孟紅致詞表示，協會今年積極推動ESG行動及國際交流機會。（圖/直銷協會提供）

落實產業規範 強化社會信任

新任理事長陳麗鎂表示，她自1998年參與直銷協會活動至今，得到的收穫遠大於投入。協會中的49間會員公司如同一個大家庭，彼此始終秉持著共享精神，不吝分享平時所學，也一同強化商德約法及各項產業規範。她期盼未來將持續攜手協會夥伴，引領產業不斷向前邁進，並致力促進社會大眾對直銷產業的重視與信任。

新任理事長陳麗鎂表示，期盼攜手協會夥伴持續引領產業邁進。（圖/直銷協會提供）

市場表現獲國際肯定

世界直銷聯盟主席Roger Barnett於會中透過視訊致意。他表示，全球直銷市場近年來持續成長，並成為許多民眾的熱門職業選項。根據最新資料統計，台灣現有參與直銷事業的從業人員，約佔台灣總人口數16%，帶動保健、護膚類商品達到每年約31億美元的銷售規模。他為此市場表現給予高度肯定，尤其中華民國直銷協會近年來對於誠信與永續發展等面向的投入，已成為推動整體產業聲譽提升的重要基礎。

推動多面向行動 發揮產業影響力

協會今年在公益及法規推動均展現豐富成果，包括於陽明山舉辦淨山活動，協助清除226公斤的外來植物巴西水竹葉。協會亦持續關注與援助喜憨兒的「安心照護計畫」，期盼提供憨兒在生活照顧等多面向，獲得更完善的支持；此外，協會積極參與《多層次傳銷管理法》修正草案研議，以及協助產業與政府交流二代健保補充保費代扣查核作業之調整，持續扮演企業、社會與政府三方間的重要溝通橋樑，維護產業從業人員的權益保障與健全發展條件。

深化產業推廣 實現社會共好

在產業推廣方面，協會亦持續深化民眾對直銷產業的認識，透過商德約法推廣活動，累計逾千位民眾參與，有效提升社會對產業的信任度。直銷協會期望，未來能持續強化產業的正面形象影響力，透過多元活動及遵循相關法規的教育推動，來促進產業與社會間的共好成長，以此向國際社會展現35年來，直銷協會累積的產業能量與價值共創的努力。