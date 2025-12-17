直銷爆糾紛！女控「種鑽」變爛臉 要求分期信貸拒退款

號稱「種鑽」煥膚的保樣產品，被消費者指控，購買被要求配合特定公司「信貸」分期付款。（圖／東森新聞）





韓國醫美直銷品牌爆出消費糾紛！號稱「種鑽」煥膚的保樣產品，一套動輒上萬，卻有消費者指控，不只購買當下被要求配合特定公司「信貸」分期付款，使用後臉部紅腫過敏，還不給退錢。

眼睛腫到幾乎睜不開，整張臉泛紅又脫皮，吳小姐指控，全是因為用了韓國直銷品牌「種鑽」產品，號稱把各種鑽石寶石磨成微粒，透過保養品種鑽，皮膚就會變吹彈可破，靠網路行銷辦體驗會拉下線，推銷只要五萬就能入會，還搭配特定公司分期付款。

消費者吳小姐：「我就問他們說這是貸款嗎，他說不是這只是分期付款，（還叫我）不要以買化妝品名義去，撥這個款項，叫我們以她台中開的花藝公司，去撥這個款項。」

不只使用當下覺得不對勁，付款方式更令她不解，最後選擇花3萬買產品，但回家越用皮膚卻越爛，反映退款，對方卻說已經撥款，無法退。

消費者吳小姐：「（貸款公司說）如果商家願意退，那他們也可以停止撥這個款項，代表（直銷）他們根本不願意退款，並不是貸款公司那邊的問題，我就感覺有點受欺騙的感覺。」

期盼退費退款，加上醫療費用大約4萬元，對方卻消極處理，超過兩個月不回，直到事件在網路發酵才聯繫，希望私下和解，出面發聲，只希望類似狀況，不要再繼續上演。

