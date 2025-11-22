直闖邱議瑩本命區！林岱樺旗山造勢逾萬人力挺 自嘆「不是好命子」批檢調殺人滅口
民進黨高雄市長初選白熱化，身陷詐領助理費案的立委林岱樺積極爭取提名，今（11/22）天下午她在黨內對手邱議營的本命區旗山舉辦造勢活動，主持人喊出現場破萬人。林岱樺在致詞時表示，自己為高雄奉獻25年青春，把最艱困的戰場，經營成現在的深綠鐵票區，她慨嘆，自己不是好命子，現在民調第一，就被檢調斷手斷腳、殺人滅口，希望鄉親給她、給高雄的未來一個公道。
林岱樺首先說，自己的的認真不是一天兩天，而是25年，把所有的青春、氣力都奉獻給鄉親和高雄，因為鄉親溫暖的支持，她的民調已經衝到第一名，因為她的服務第一、問政第一、打拚第一，但也因此被人攻擊、抹黑，被檢調追殺。
林岱樺直指，市長初選就像是一場馬拉松比賽，應該要比較政見、人格、對高雄的願景，但是這場馬拉松比賽，別人可以有啦啦隊，可以有派系大咖站台，唯獨黨內不准派系大咖替她站台。她表示，不要以為這樣可以打倒她，有志氣、有勇氣的高雄人，衝破派系封鎖線，3萬人在岡山站出來挺她，創造前所未有的高雄奇蹟，讓全台灣看到有情有義的高雄人。
林岱樺批評，市長初選就是一場馬拉松比賽，檢調看到她遙遙領先跑在第一名，所以就配合惡質的媒體，用整整8個月時間、用盡各種手段要讓她斷手斷腳，而且用不法不實的起訴來打壓，還用起訴書不存在的曖昧簡訊來糟蹋她，「別人有派系啦啦隊加油，只有我要斷手斷腳才能繼續比賽」，而且斷手斷腳還不夠，高雄地檢署還要對她下封口令，這就是所謂的殺人還要滅口。
林岱樺慨嘆，鄉親都知道，她從來就不是好命子，25年前民進黨在高雄沒有人敢代表女性參選立委，直到最後一刻才提名她，她在最困難的環境，拚出高票當選的成績，15年前民進黨在大寮選票沒過半，在最後52天徵召她補選立委，而她只花52天就拚出69%的成績，最高票當選立委。
「我不是好命子，但是我最打拚。」林岱樺表示，雖然參選市長後受到追殺、糟蹋，但是因為有鄉親溫暖的支持，有鄉親正義的聲援，她會愈戰愈勇，為大高雄拚第一，為大改革拚第一。她強調，自己一直在最艱困的戰場，而且還將艱困選區經營成現在的深綠鐵票區，只是是她經營的選區，民進黨都開出最漂亮的成績。
林岱樺提到，「美濃大峽谷」成為國民黨拿來政治攻擊的話題，但罵來罵去，只有她站出來邀請中央和地方的官員、所有業者召開座談會，要求中央提供合法的所在做掩埋場。她說，自己對大旗美鄉親的承諾，就是四個字「安居樂業」，也就是不淹水、不污染、青年有出路、老人有照顧。
林岱樺直言，讓鄉親受到淹水停電的痛苦，就是政府的錯誤，未來如果她當市長，一定親自驗收防洪水利工程；另外，如果如果她當市長，民眾檢舉非法掩埋，市府就給最高100萬的破案獎金，讓全體市民一起來守護好山好水的故鄉。
林岱樺還拋出「65歲以上每人贈送智慧健康手錶」的想法，顧好長輩健康，戴上手錶後，24小時將心跳、血壓、血氧的數字傳送到市立醫院的電腦，如果長輩的心跳、血壓、血氧出現不正常的數字，甚至發生意外跌倒的狀況，健康手錶會立刻發現，立刻發出警報通知最近的市立醫院，需要的時候，通知救護車即刻救援。
最後，林岱樺向天公伯喊話祈求公道，希望給正派的她一個公道，給高雄的未來一個公道，過去25年她將青春獻給高雄，未來的每一天，她會用生命替高雄打拚，也拜託鄉親，接到初選民調電話要全力支持她。
