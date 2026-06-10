直闖首爾抗議現場！張倍滋被誤認中國媒體險遭驅趕 韓國民眾一舉動神救援

張倍滋前往韓國採訪登上韓國KBS NEWS，首爾新聞、朝鮮日報更現場專訪她。

南韓日前舉行地方選舉爆發爭議，首爾街頭連日出現大規模抗議行動。鏡新聞主播張倍滋7日緊急飛往南韓第一線採訪，深入抗議現場，卻因用中文採訪，被以為是中國媒體，多次遭受現場抗議民眾包圍作勢驅趕，還好張倍滋臨危不亂解釋自己來自台灣。現場民眾得知是台灣媒體後，不只有人幫忙在她與攝影記者王耕晨身上張貼「台灣媒體採訪中」的韓文告示，更有抗議民眾在聚集時大聲唸出鏡新聞報導內容，獲得現場民眾鼓掌，甚至鏡新聞前往韓國採訪也登上韓國KBS NEWS，首爾新聞、朝鮮日報更現場採訪張倍滋，在當地意外掀起一股台灣媒體旋風。

廣告 廣告

張倍滋表示7日接到電話通知要她前往韓國採訪，雖然有點突然，但其實自己沒有太意外。她透露2024年年底赴韓旅遊時，恰巧碰上前總統尹錫悅宣布緊急戒嚴，當時從旅客身分瞬間切換成記者投入採訪，也因此對韓國的交通、語言與採訪環境已有一定熟悉度，所以看到韓國選舉新聞心裡曾閃過「如果公司派人去韓國採訪，會不會就是我」的念頭，沒想到一語成真。

張倍滋提到因為自己是社會線記者出身，長期穿梭各類大型抗議現場，對於群眾情緒與突發狀況並不陌生。她跟攝影記者王耕晨抵達抵達首爾時已經是半夜，隔天一早先到便利商店購買當地報紙掌握最新輿論，再結合現場所見所聞進行報導，希望將最真實的第一手畫面帶給台灣觀眾。

採訪過程中還發生意外插曲，由於張倍滋使用中文進行連線與採訪，一度遭現場抗議民眾誤認是中國媒體，引來圍觀與質疑，甚至有人高喊「如果是中國媒體就離開」。不過曾學過韓文的張倍滋立即表明自己來自台灣的媒體後，現場氣氛隨即出現轉變，不少韓國民眾主動上前表達歡迎與支持，更多人用中文接受訪問，甚至有人幫忙自發性寫下韓文告示，貼在攝影記者身上，協助標示「台灣媒體採訪中」，避免再次產生誤會。

讓張倍滋印象深刻的是，許多南韓民眾得知媒體來自台灣後，現場甚至不時響起掌聲與歡呼聲，讓原本緊張的採訪氣氛多了幾分溫暖。談到這趟韓國採訪最大的收獲，張倍滋坦言，媒體工作者最重要的仍是尊重不同立場與聲音，無論是在韓國還是台灣的抗議現場，身為記者最重要的工作，就是站在現場忠實記錄正在發生的事情，將群眾情緒與事件樣貌真實傳達給觀眾。

（本文為涉己新聞）