直降$811起！Mardi Mercredi、The North Face北面、KODAK柯達、MARITHÉ，超夯韓系單品特惠攻略
最近秋冬換季，你的衣櫃準備好了嗎？這次幫大家整理了八個超人氣的韓系品牌單品，從Mardi Mercredi、The North Face北面、MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD、WHO.A.U、KODAK柯達、到National Geographic國家地理，還有MUCENT，每一個都是近期超夯韓系品牌。這些單品即使隨便搭一件牛仔褲、休閒褲都能很有型。想讓秋冬穿搭既實用又有型，還能穿出滿滿韓系街頭風，這八款單品絕對是衣櫃必備。
現在韓國熱銷代購品牌，最低599起！超多限時下殺，除此之外滿899又再折$100，折上加折！今年冬天想穿得舒服又有型，同時還想省荷包，那就當然不能放過這一波特惠。
💥韓國代購品牌年終慶 最低599起 特惠攻略💥
★ 全場滿899折$100 ★ 內含snow peak、柯達等更多韓版商品 結帳再享88折
1.Mardi Mercredi 經典印花純棉保暖大學TEE 線條臘腸狗 多款任選
原價$2,680 ↘ 11/20-11/23快閃價$1,780
現省$900！Mardi Mercredi經典印花大學TEE真的超可愛！小雛菊與線條臘腸狗圖案超夯，一看就先被融化。版型休閒微寬，穿起來不會太Oversize，反而剛剛好地修飾身形。純棉布料，保暖度很到位，現在微涼天氣直接穿、再冷加外套也不厚重，一件能穿整季超划算。而且現在限時11/20-11/23期間，下殺67折，直接原價砍900帶回家。趁機會送朋友、當情侶裝都很可以。
2.MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 經典LOGO大學T
原價$2,590 ↘ 11/20-11/23快閃價$2,080
MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD真的不是一般的紅。來自法國卻風迷整個韓系潮流圈，人手一件的大學T代表款。只要滑 IG、看韓星私服，十個有七個穿過MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD的Logo系列，簡直是想走韓系一定要有的品牌。辨識度高、卻不浮誇，穿上去立刻有種很懂穿的味道，是那種不用刻意搭就很有質感的潮T。11/20-11/23下殺81折，額外再折100，當然要趁現在入手一件啊！
3.MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 經典LOGO帽T
原價$3,290 ↘ 11/20-11/23快閃價$2,499
限時76折！韓系穿搭圈的國民帽T就是它，MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD的經典LOGO帽T。這個牌子的魅力就在於，簡單、好看、又有辨識度，穿上去自帶韓系濾鏡。中性微寬的剪裁，不挑人、不挑風格。布料厚實但不會悶熱，秋冬穿超舒服，是那種一穿就懂為什麼大家都回購的帽T，出門不用想、輕輕一套就超時髦。這件限時下殺76折，原價三千多，現在兩千多就能穿走，想都不用想，當然是馬上下單！錯過優惠就糟了。
4.WHO.A.U 雙面保暖羊羔絨外套
原價$2,200 ↘ 11/20-11/23快閃價$1,399
下殺64折，原價兩千多，限時只要一千多。WHO.A.U的雙面保暖羊羔絨外套真的太強，一件直接包辦可愛＋實穿＋超暖。重點是雙面都能穿，一面是蓬蓬的羊羔絨；另一面是俐落耐看的布面，等於花一件的錢得到兩件！CP值大翻倍。再加上限時大特價，一下就打64折，額外又再折100，這件雙面羊羔絨外套真的很難不心動，看到這裡趕快手刀搶，錯過就沒了。
5.KODAK柯達 經典刺繡小LOGO短袖T恤 黑色
原價$999↘ 11/20-11/23快閃價$811
KODAK柯達短T，可以說是低調潮人的必收款。微寬落肩的版型男女都能穿，隨便搭一件牛仔褲或工裝褲都好看，是那種簡單卻超有存在感的類型。KODAK柯達在潮流圈越來越被關注，近幾年明星私服越來越常出現柯達的身影。如果想搶當時尚潮人的話，剛好11/20-11/23下殺82折，快閃價只要811，滿899又再折100，這麼好康錯過一定會後悔。
6.MUCENT 韓系百搭Logo棒球帽(多款)
原價$1,280 ↘ 11/20-11/23快閃價$599
下殺47折，原價快一千三，限時5百多就能帶回家。MUCENT是來自韓國的街頭休閒品牌。MUCENT棒球帽真的是街頭造型必備，不管是日常、逛街還是旅行，都能瞬間提升穿搭質感。微弧形帽簷不挑臉型，不論男女都能駕馭，是那種隨手一戴就很好看的衣櫃必備單品。更誇張的是11/20-11/23，MUCENT棒球帽居然爆殺47折，限時特惠未免也太特惠，沒有搶到心會很痛。
7.The North Face RECON MINI 北面 9L迷你輕便尼龍小型後背包 黑/灰二色
黑：原價$2,280 ↘ ~11/23快閃價$2,007 灰：原價$2,480 ↘ ~11/23快閃價$2,183
限時88折起！ 經典的RECON設計，加上小巧容量，即使小小一個，依然超能裝，日常通勤、逛街、短途旅行都剛剛好。包身是尼龍材質，又輕又結實，而且背起來貼合肩線，所以長時間背也不會累。造型是The North Face一貫的機能風，隨手一背就很潮。無論想打造休閒街頭風，還是需要一個日常小包，這款北面後背包都很值得入手。更何況現在限時88折，還又額外折$100，不趁機帶回家實在可惜。
8.折扣%多！National Geographic 國家地理 男女同款 APPAREL 正面小標 輕量尼龍 鵝絨背心
原價$3,490 ↘ ~11/23快閃價$3,072
這件限時88折起，National Geographic國家地理，代表的是冒險精神、戶外實用與高品質。這件輕量背心就完美詮釋了這些特性，又輕又保暖、簡約但耐用。即使隨手搭一件T恤或連帽衫都很好看，而且光是單穿就夠暖，寒流來的時候，還能疊穿外套不笨重；再加上材質防風耐磨，都市日常、戶外小旅行都超實穿。這件國家地理鵝絨背心，就是那種整個秋冬都離不開的單品，穿過就回不去。趁現在到11/23期間，限時下殺88折起，額外又再折100，把握機會穿走它，接下來每個冬天都靠它了。
其他人也在看
大樂透頭獎保證1億！3生肖獲財神爺眷顧 意外之財不斷
大樂透今（18）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、牛、馬的人將被財神爺眷顧，意外之財不斷，有機會讓財富一夕之間翻倍成長。中天新聞網 ・ 1 天前
2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...湯券買1送1、下殺49折、美食飲料加碼送｜北投、烏來、礁溪、谷關...冷冷的天就要泡湯
天氣漸冷，又到了泡湯療癒的季節啦！泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握這波難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 3 週前
今彩539頭獎開2注！2縣市幸運兒爽中8百萬 大樂透槓龜
台彩今（18）日開出今彩539獎號14、24、31、36、37，派彩結果出爐，頭獎2注中獎，每注獎金8百萬元，分別從台南市南區鹽埕里新興路447號1樓「興旺彩券行」與新北市八里區中山路2段177號「八台視新聞網 ・ 1 天前
2025聖誕交換禮物20+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
千元以下交換禮物推薦STEAMCREAM蒸汽乳霜三麗鷗聯名款日本女生愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手三麗鷗人氣角色推出聯名限定新品，跟著三麗鷗角色，拿著蒸汽乳霜，享受特別的時光。成份採用100%天然精油(甜橙、薰衣marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
刮刮樂以為"沒中獎" 母女中1萬店家保管籲幸運兒領獎
南部中心／洪明生 屏東報導屏東有一對母女到彩券行買了兩張刮刮樂，刮完之後以為沒中丟在桌上就離開，店家後來發現其中一張一百元的刮刮樂中了一萬元，因此立刻在網路上PO這件事情，要尋找婦人，希望幸運兒可以來把屬於她的獎金領走，而這樣的動作也讓民眾直呼，真的是良心店家。萬丹暖心彩券行，PO網急尋母女檔，刮中一萬快來領。（圖／民視新聞）有民眾到屏東萬丹這家彩券行買了兩張這款一百元的刮刮樂，母女倆坐在店家外刮刮刮，但以為沒中就這樣放在桌上後離開，不過店家在整理時，意外發現其中一張是中了一萬元，因此趕快將事情PO上網，要尋找幸運兒。彩券行業者說，我們就是不知道是誰所以才會PO，這是應該做的啦，她們買了兩張。歡樂賓果刮中一萬，婦人以為沒中丟了就走，良心店家PO網尋找幸運兒。（圖／民視新聞）彩券行員工低調不願多回應，只說這是應該做的事，不過這樣的行為在網路上被讚爆。民眾：「不錯啊還滿暖心的，也是看到這個新聞才特地來這邊買，買刮刮樂碰一下好運。」經常購買刮刮樂的民眾說，其實刮完之後，最好還是直接找店家掃碼，才能避免與獎金擦身而過。民眾：「刮完以後不要就丟在桌上，可以到這個APP下載確認一下，或者到櫃檯請店員再幫你對一下。」礙於台彩規定，店家不能將影像公布，現在只希望當事者可以聽到這件事，把屬於自己的獎金給領回，而不私自佔有的行為，也讓大家直呼，真的是一間良心店家。原文出處：母女檔玩刮刮樂以為「沒中」 店家整理見中一萬獎急PO網尋人 更多民視新聞報導冷空氣全面下殺！週三恐剩12度 北北基宜豪雨警戒亮紅燈跟進AI投資潮 亞馬遜發債籌資150億美元建築工跌落5公尺「臉著地」面目全非！ 醫靠隱形重建拚回臉龐民視影音 ・ 1 天前
2025最新｜台北牛排餐券優惠總整理｜君品、君悅等約會慶生餐廳首選 最低699元吃到飽
氣氛對了，什麼都對了！生日、約會、升遷想找間燈光美、氣氛佳的餐廳來慶祝，有預算就要吃牛排更有儀式感，近期頂級牛排館預約熱度飆高，像信義區的「史密斯華倫斯基」、「莫爾頓」與「勞瑞斯」成為饕客口中最難訂的夢幻餐廳，訂位平台顯示熱門時段幾乎被秒殺，想朝聖高檔牛排的儀式感，同時也想吃得划算，這篇幫你整理「頂級牛排餐廳清單＋優惠餐券攻略」，讓你在不同預算內都能滿足肉食控的願望！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 1 週前
今彩539頭獎送出2注！ 獎落這2縣市
台彩今（19）日開出今彩539獎號03、11、20、28、31，派彩結果出爐，頭獎2注中獎，每注獎金8百萬元，分別台中市西區中美街397號1樓「冠軍彩券行」、基隆市仁愛區仁三路37號「聯美彩券行」。中台視新聞網 ・ 11 小時前
3連號出現！大樂透今晚頭獎1億 台彩最新獎號看這邊
台彩大樂透今（18）晚開出第1140106期獎號，頭獎保證1億元，由小到大依序為08、09、10、23、24、43；特別號為45。其他獎項獎號如下：今彩539：14、24、31、36、37。39樂合彩台視新聞網 ・ 1 天前
超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到
財經中心／陳致帆、賴文軒 台北報導天氣逐漸轉涼，氣溫下探1字頭，不少民眾都感受到變冷，因此各家超商不僅搶攻火鍋商機，甚至搬出保暖冬被要搶攻市場，有業者推出保暖的"石墨烯"水洗冬被，百貨公司一條都要3-4千起跳，不過超商直接下殺1折價，不用500元就能買到，另外還有超商推出法蘭絨冬被，也是八百有找，搶攻冬天的保暖商機！民視記者陳致帆：「來到超商，買民生用品結帳 真的好方便，不過現在架上居然還能買到冬季棉被」。打開被子抖一抖、甩一甩，氣溫逐漸轉涼，超商業者看準商機，推出石墨烯水洗冬被，原價3480元，現在只要1折價，不到500就能溫暖過冬。超商公關資深經理許宜茹：「我們有推出棉被送洗的一個服務，它現在是有做活動的，我們主力會看在棉被，跟一些生活備品整體的成長，因為棉被它的下殺價是非常優惠的，不過它在客單的成長，我們還是覺得非常有期待值」。用壞也不心疼，架上限量供應，還有送洗服務一應俱全。不過⋯超商業者推出法蘭絨和石墨烯材質棉被。（圖／民視財經網）另一家卡通圖案超吸睛，法蘭絨材質又毛又保暖，超商業者和知名ip合作，推出法蘭絨和石墨烯材質棉被，價格也是下殺千元有找。民眾：「還蠻划算的」。民眾：「(平常)會在網路購物買，我覺得很方便啊，而且超商的購物比較有品質的保障，那如果有問題的話，也可以跟超商這邊做反應，他們都會有售後服務，那如果網路的話，可能就比較沒有保障，而且收到的東西。可能也不知道去哪邊投訴，如果東西不好的話」。超商搶冬季商機。（圖／民視財經網）除了ok、7-11、全家超商也推出針織外套、圍巾、發熱衣等，搶攻保暖商機，超商從吃的火鍋，到穿得發熱衣、羽絨衣、到蓋的冬被，要搶百貨公司業績，深入民眾生活。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到 更多民視新聞報導北京呼籲避免前往日本助漲首爾機票銷量 南韓成中客最愛和碩金孫永擎電268元掛牌上市 童子賢讚:孫要比爺爺強傳台積電前資深副總帶走2奈米機密 高檢署介入調查民視財經網影音 ・ 14 小時前
MLB》大谷翔平不再向教士致意！美媒揭真相：他們犯了大忌
以禮貌著稱的洛杉磯道奇球星大谷翔平，一直以來都有向敵隊、總教練致意的習慣。然而，道奇球賽主播尼爾森（Stephen Nelson）近日透露，大谷已悄悄停止向聖地牙哥教士的前總教練施密特（Mike Shildt）致意，原因可追溯到今年6月的一場衝突事件。中時新聞網 ・ 12 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 18 小時前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 8 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前