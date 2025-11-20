直降$811起！Mardi Mercredi、The North Face北面、KODAK柯達、MARITHÉ，超夯韓系單品特惠攻略

最近秋冬換季，你的衣櫃準備好了嗎？這次幫大家整理了八個超人氣的韓系品牌單品，從Mardi Mercredi、The North Face北面、MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD、WHO.A.U、KODAK柯達、到National Geographic國家地理，還有MUCENT，每一個都是近期超夯韓系品牌。這些單品即使隨便搭一件牛仔褲、休閒褲都能很有型。想讓秋冬穿搭既實用又有型，還能穿出滿滿韓系街頭風，這八款單品絕對是衣櫃必備。

現在韓國熱銷代購品牌，最低599起！超多限時下殺，除此之外滿899又再折$100，折上加折！今年冬天想穿得舒服又有型，同時還想省荷包，那就當然不能放過這一波特惠。

廣告 廣告

全場滿899折$100，超夯韓國代購，搶便宜攻略一次看。（圖片來源：Yahoo購物中心）

💥韓國代購品牌年終慶 最低599起 特惠攻略💥

★ 全場滿899折$100 ★ 內含snow peak、柯達等更多韓版商品 結帳再享88折

1.Mardi Mercredi 經典印花純棉保暖大學TEE 線條臘腸狗 多款任選

原價$2,680 ↘ 11/20-11/23快閃價$1,780

現省$900！Mardi Mercredi經典印花大學TEE真的超可愛！小雛菊與線條臘腸狗圖案超夯，一看就先被融化。版型休閒微寬，穿起來不會太Oversize，反而剛剛好地修飾身形。純棉布料，保暖度很到位，現在微涼天氣直接穿、再冷加外套也不厚重，一件能穿整季超划算。而且現在限時11/20-11/23期間，下殺67折，直接原價砍900帶回家。趁機會送朋友、當情侶裝都很可以。

現省$900 點我撿便宜

現省$900！衣櫃必備一件Mardi Mercredi，隨時都能穿出滿滿韓系風。（圖片來源：Yahoo購物中心）

2.MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 經典LOGO大學T

原價$2,590 ↘ 11/20-11/23快閃價$2,080

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD真的不是一般的紅。來自法國卻風迷整個韓系潮流圈，人手一件的大學T代表款。只要滑 IG、看韓星私服，十個有七個穿過MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD的Logo系列，簡直是想走韓系一定要有的品牌。辨識度高、卻不浮誇，穿上去立刻有種很懂穿的味道，是那種不用刻意搭就很有質感的潮T。11/20-11/23下殺81折，額外再折100，當然要趁現在入手一件啊！

下殺81折 點我撿便宜

人手一件MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD大學T，限時81折。（圖片來源：Yahoo購物中心）

3.MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 經典LOGO帽T

原價$3,290 ↘ 11/20-11/23快閃價$2,499

限時76折！韓系穿搭圈的國民帽T就是它，MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD的經典LOGO帽T。這個牌子的魅力就在於，簡單、好看、又有辨識度，穿上去自帶韓系濾鏡。中性微寬的剪裁，不挑人、不挑風格。布料厚實但不會悶熱，秋冬穿超舒服，是那種一穿就懂為什麼大家都回購的帽T，出門不用想、輕輕一套就超時髦。這件限時下殺76折，原價三千多，現在兩千多就能穿走，想都不用想，當然是馬上下單！錯過優惠就糟了。

限時76折 點我撿便宜

不可能沒看過，MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD，傳說中的國民帽T。（圖片來源：Yahoo購物中心）

4.WHO.A.U 雙面保暖羊羔絨外套

原價$2,200 ↘ 11/20-11/23快閃價$1,399

下殺64折，原價兩千多，限時只要一千多。WHO.A.U的雙面保暖羊羔絨外套真的太強，一件直接包辦可愛＋實穿＋超暖。重點是雙面都能穿，一面是蓬蓬的羊羔絨；另一面是俐落耐看的布面，等於花一件的錢得到兩件！CP值大翻倍。再加上限時大特價，一下就打64折，額外又再折100，這件雙面羊羔絨外套真的很難不心動，看到這裡趕快手刀搶，錯過就沒了。

限時64折 點我撿便宜

原價兩千多，限時只要一千多，下殺64折真的太誇張。（圖片來源：Yahoo購物中心）

5.KODAK柯達 經典刺繡小LOGO短袖T恤 黑色

原價$999 ↘ 11/20-11/23快閃價$811

KODAK柯達短T，可以說是低調潮人的必收款。微寬落肩的版型男女都能穿，隨便搭一件牛仔褲或工裝褲都好看，是那種簡單卻超有存在感的類型。KODAK柯達在潮流圈越來越被關注，近幾年明星私服越來越常出現柯達的身影。如果想搶當時尚潮人的話，剛好11/20-11/23下殺82折，快閃價只要811，滿899又再折100，這麼好康錯過一定會後悔。

快閃價811 點我撿便宜

KODAK柯達短T居然只要$811，當然要趕快拿下。（圖片來源：Yahoo購物中心）

6.MUCENT 韓系百搭Logo棒球帽(多款)

原價$1,280 ↘ 11/20-11/23快閃價$599

下殺47折，原價快一千三，限時5百多就能帶回家。MUCENT是來自韓國的街頭休閒品牌。MUCENT棒球帽真的是街頭造型必備，不管是日常、逛街還是旅行，都能瞬間提升穿搭質感。微弧形帽簷不挑臉型，不論男女都能駕馭，是那種隨手一戴就很好看的衣櫃必備單品。更誇張的是11/20-11/23，MUCENT棒球帽居然爆殺47折，限時特惠未免也太特惠，沒有搶到心會很痛。

下殺47折 點我限時搶

原價快一千三，限時5百多就能帶回家，下殺47折殺好大，MUCENT棒球帽超好搭。（圖片來源：Yahoo購物中心）

7.The North Face RECON MINI 北面 9L迷你輕便尼龍小型後背包 黑/灰二色

黑：原價$2,280 ↘ ~11/23快閃價$2,007

灰：原價$2,480 ↘ ~11/23快閃價$2,183

限時88折起！ 經典的RECON設計，加上小巧容量，即使小小一個，依然超能裝，日常通勤、逛街、短途旅行都剛剛好。包身是尼龍材質，又輕又結實，而且背起來貼合肩線，所以長時間背也不會累。造型是The North Face一貫的機能風，隨手一背就很潮。無論想打造休閒街頭風，還是需要一個日常小包，這款北面後背包都很值得入手。更何況現在限時88折，還又額外折$100，不趁機帶回家實在可惜。

黑色後背包 點我搶 灰色後背包 點我搶

The North Face北面後背包，RECON設計＋小容量，限時下殺88折起，黑、灰兩色都好想要。（圖片來源：Yahoo購物中心）

8.折扣%多！National Geographic 國家地理 男女同款 APPAREL 正面小標 輕量尼龍 鵝絨背心

原價$3,490 ↘ ~11/23快閃價$3,072

這件限時88折起，National Geographic國家地理，代表的是冒險精神、戶外實用與高品質。這件輕量背心就完美詮釋了這些特性，又輕又保暖、簡約但耐用。即使隨手搭一件T恤或連帽衫都很好看，而且光是單穿就夠暖，寒流來的時候，還能疊穿外套不笨重；再加上材質防風耐磨，都市日常、戶外小旅行都超實穿。這件國家地理鵝絨背心，就是那種整個秋冬都離不開的單品，穿過就回不去。趁現在到11/23期間，限時下殺88折起，額外又再折100，把握機會穿走它，接下來每個冬天都靠它了。

限時88折起 點我帶回家

National Geographic國家地理鵝絨背心，限時下殺88折起。（圖片來源：Yahoo購物中心）

💳 中信uniopen聯名卡🔥Yahoo購物尊享最高12%＋3600 OPENPOINT點數