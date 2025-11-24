直陳經濟問題及GDP灌水 中國學者高善文離職

（中央社台北24日電）中國財經媒體報導，2024年底曾直陳中國經濟問題、更明言3年間中國經濟增幅被高估10個百分點，因而觸怒中國當局的中國國投證券首席經濟學家高善文，已從國投證券離職，原因不詳。

中國證券報今天報導，兼任國投證券旗下「國投產業研究院」院長的高善文，不但已自該公司離職，且在中國證券業協會網站上，已經查詢不到高善文的相關資訊。

高善文2024年12月曾在國投證券一場內部投資講座上，發表過去3年中國經濟增幅被高估10個百分點的言論。據報導，當時即出現「高善文被國投證券開除」的傳言，但隨後被迅速闢謠，當時高善文在中國證券業協會官網上的資訊，並無變動。

根據報導，高善文最近一次公開亮相是在今年9月18日，當時他以北大金融校友聯合會會長的身分，以視訊方式向北京大學「全球金融論壇」的歡迎晚宴致詞。

2024年12月3日，國投證券在深圳舉行2025年度投資策略會。高善文當時在會上表示，COVID-19疫情，中國社會隨處可見的現實，可被歸納為「生機勃勃的老年人、死氣沉沉的青年人、生無可戀的中年人」。

高善文分析，老年人的退休金預期是可按時足額發放，且未來每年能穩定成長；相對地，年輕人對未來收入成長的預期和確定性大幅調降，紛紛「節衣縮食，關燈吃麵」，消費受到了抑制，進而造成了經濟困難。

他並直言，與物價、就業及GDP細項數據等對比後可得知，自疫情、房市泡沫破滅這幾年以來，中國經濟增幅每年平均可能高估了3個百分點。過去幾年，累計的經濟總量高估也許有10個百分點。而這10個百分點的高估，與城鎮就業累計損失的4700萬勞動力，約占城鎮就業總人口約10%，數字是接近的。

在高善文發表上述言論後不久，他的社群平台帳號即被封禁，但他在國投證券的職務仍被保留。然而，華爾街日報今年1月報導，高善文繼2024年12月發表上述言論引發當局不快後，同年12月中旬又在美國華府的一場論壇上再度質疑中國的GDP增幅，惹得中共總書記習近平勃然大怒，下令調查並處分高善文。

在高善文之前，中國社科院經濟研究所副所長朱恆鵬已於2024年8、9月間遭調查，且被拘留並免職，理由是他在一個私人聊天群中批評了習近平對中國經濟的管理，其中包括習近平個人生死的「含蓄言論」。（編輯：邱國強/朱建陵）1141124