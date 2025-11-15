直面原住民族困境！金曲歌王感性發聲：在自己的土地長出花

記者徐珮華／台北報導

阿美族金曲歌王舒米恩（Suming）2013年創立「阿米斯音樂節」（Amis Music Festival），8日、9日在臺東都蘭部落傳統領域「Pacifaran（都蘭鼻）」盛大舉行。今年邁入第7屆，主題「韌性（Resilience）」象徵原住民族文化在當代社會中的延展與回應，也展現面對挑戰時的堅毅與重生，兩日累計超過1萬人次到場共襄盛舉。

「阿米斯音樂節」吸引許多來自城市、海島與海外的觀眾，隨音樂起舞、與陌生人交談、交換微笑與擁抱，真切感受到「認同」的流動。舒米恩期盼音樂節成為多元文化對話與理解的場所，「沒有主舞台的霸權，只有文化與音樂共振的平台。」排灣族創作歌手戴曉君（Sauljaljui）也動情直呼：「文化不是血統，文化是認同。」阿美族搖滾樂團「漂流出口」（Outlet Drift）則表示：「我們是跟阿米斯音樂節一起成長的，把我們最好的分享給各位。」

「漂流出口」與戴曉君（左2）感性發聲。（圖／阿米斯音樂節／米大創意提供）

不論是傳統領域的土地正義、當代原住民族身份認同、婚姻平權到多元性別、幼兒族語教學到部落長照，甚至是單純地面對親友與社會對我們的期待，「做自己」從來就不是件容易的事。舒米恩在壓軸堅定表示「我希望，我們在自己的土地上，可以做自己」，希望在音樂節稍微喘息，慢慢地、一點一滴地拾回做自己的勇氣與力量。

今年，Fata’an部落族人身穿便服與雨鞋、手舉紙板感謝「全台灣的鏟子超人」，向因風災重建的族人致敬，也象徵韌性不僅是主題，而是正在發生的生活。對所有表演者與參與者來說，阿米斯音樂節不只是活動，更是一場「文化的呼吸」，一種重新連結土地與彼此的方式。

舒米恩期許未來阿米斯音樂節能持續實踐 「從認識到喜歡，從喜歡到認同」的精神，並邀請大家兩年後再次回到都蘭：「在自己的土地上，長出自己的花。」

