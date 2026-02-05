直面玩家成主流趨勢 Xsolla總經理陳京波：MoR正改寫遊戲商務規則

cnews124260205a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

隨著全球遊戲產業持續轉向數位化與跨境營運，如何降低支付成本、提升營運效率，成為遊戲開發者共同面臨的課題。國際遊戲商務平台 Xsolla 近年積極深耕亞太市場，並在近期完成品牌換新，從「支付平台」升級為「遊戲商務平台」。Xsolla 高級副總裁、大中華區負責人陳京波指出，交易全權代理商（Merchant of Record, MoR）與Direct-to-Consumer（DTC，直面玩家）」將是未來遊戲商務的關鍵趨勢。

陳京波表示，過去多數遊戲公司即便使用第三方支付，在法律上仍是交易銷售方，必須自行承擔全球稅務、詐欺風險、拒付爭議與各國監管合規，對中小型團隊而言負擔極重。 Xsolla 與傳統支付服務商（PSP）的差異，是 Xsolla 在交易全權代理商模式下，直接成為法律上的銷售方，向玩家收款，再以權利金的方式定期向開發者結算，所有交易相關的營運責任都由 Xsolla 承擔。

Xsolla 目前在全球範圍內負責所有稅務合規作業，並全面承擔詐欺與拒付風險，拒付率僅 0.07%，爭議勝訴率達 68%。陳京波分享，透過龐大的交易量，Xsolla 能為開發者爭取更具競爭力的支付處理費率，一份合約即可啟用遍及 200 多個地區、超過 1,000 種支付方式，並符合 PCI DSS Level 1、GDPR 等國際資安與隱私標準。

「這等於替開發者省下原本需要律師、會計師與合規顧問才能完成的數百小時工作，讓團隊能真正把資源放在遊戲內容與玩家體驗上。」陳京波表示，對於近年備受關注的 Direct-to-Consumer（DTC）趨勢，算是遊戲商務模式中最重要的結構性轉變之一。「對許多開發者而言，長期承擔高達 30% 的平台抽成，其實並不具備可持續性。」

透過 DTC 管道，開發者不僅能保留更多單筆交易收益，更重要的是能掌握完整的玩家數據與關係。「在平台商店中，開發者能取得的玩家資訊相當有限，但透過自有管道，能進行更精準的行銷、個人化體驗設計，並更清楚理解玩家的終身價值。」陳京波認為，DTC 也讓開發者能完全掌控定價與促銷策略，不必受制於單一平台規則。隨著全球監管環境朝向更開放的方向發展，加上早期成功案例的驗證，越來越多開發者選擇 「多管道並行」策略：一方面維持平台曝光，另一方面將高價值交易導向自有通路，以提升整體獲利能力。

陳京波直言，台灣在亞太市場中具備重要戰略地位。Xsolla 已規劃在台灣設立分公司，並拜會政府機關、學校等單位，未來將持續擴大街口支付以外的本地支付方式覆蓋，並深化與台灣遊戲工作室及產業組織的合作。「我們也正在強化更貼近台灣市場的定價與促銷工具，並規劃舉辦全球擴張與 DTC 策略的教育工作坊，協助台灣開發者走向國際市場。」Xsolla 同時也在投資區域基礎設施，以確保支付處理的速度與穩定性，並協助國際開發者更順利完成在地化。

藉由今年台北電玩展與品牌換新，Xsolla 也向台港澳及亞太地區的開發者傳遞明確訊息。陳京波強調，亞太地區是 Xsolla 的長期戰略優先市場。「不論是獨立團隊或大型發行商，都能使用同一套世界級、模組化且可擴展的商務基礎設施。」陳京波說，Xsolla 持續投資對亞太市場的深度理解，結合本地支付、文化與法規知識，同時提供全球規模的技術與網路支援。

「我們只有在開發者成功時才會成功。」陳京波表示，Xsolla 將以交易全權代理商模式（Merchant of Record, MoR）為核心，提供技術合作、市場進入支援與全球洞察，並持續在亞太地區建立更緊密的開發者社群。

