直面一國兩制台灣方案

假若台獨一定會成功，當然不必，更不用理會什麼一國兩制。現實是，台灣獨立不會成真。假若兩岸可以永久維持互不隸屬的「維持現狀」，管他多少制，與台何關？現實是能否永遠維持現狀的決定權，外部決定權遠大於台灣。現狀維持多久的時間，不是台灣能決定。

假若大陸放棄統一台灣的意願，或大陸沒有排除統一障礙，拒止外部干預的實力，我們有就有，不理會一國兩制的機會。現實是，大陸日益增強的國力、軍力，不但能拒止，以美為主的外部勢力干預，也日益加強對統一，最壞打算的實力與準備。這是現實分析，不是意識型態的選擇，也是國際主流的共識。

形勢是客觀的，操之在人，力量是主觀的，操之在我。客觀的情勢，無情地擺在眼前，面對現實，真誠地核計，我們的主觀軟硬體實力，有多少？

全台全球只要腦筋清的人，除賴清德政府，誰相信只要有1.2兆的國防預算，就可保台？面對現實，才能脫困求生；面對G2的中美和解框架下，中美鬥，不會破，不必破，不可破；已成今後的國際共識。台灣必須做因應的準備。

台獨不可行，現狀有時限，中美已和解，而且中有實力拒止外部干預。我們無法逃避，必須面對統一的現實。

在台灣，要不要獨，能不能獨，已討論太多，但是已迫近眉梢的統一，對台灣的利弊得失，卻從未被真心誠意地面對過、討論過。不是不想討論，而被壓制、被恐嚇到不能討論。大家一起裝阿Q，但統一壓力不會消失。

有人說，一國兩制在香港失敗，但是資本主義政經體制的香港，與社會主義政經體制的大陸，併存且有效運作中；澳門無風無浪的成功，順利的運行一國兩制，為何大家有意忽視？特別以台灣為主體，有別於港澳一國兩制的台灣方案為何被污名化？

「和平統一、一國兩制、台灣方案」，與台灣最想擁有的「永遠維持現狀」的最大化有無相關？台灣方案的兩制，光譜有多大？沒有討論，就一棒被打掉。因國際政治地緣的巨變下，台灣已感受到統一的壓力，愈來愈大。大到賴清德都說2027會武統台灣了。

當年國民黨打壓台獨，台獨運動者的名言「言論自由，討論無罪」為由，廢除刑法100條。現在，身處台灣的我們要面對統一、談論統一，民進黨卻要制止，因此我們也要反問，當台獨討論夠了之後，讓「言論自由，討論無罪」給台灣人討論「和平統一、一國兩制、台灣方案」機會和空間吧，是騾、是馬，拉出來蹓一蹓就知道，怕什麼！

台灣人當然有不可被剝奪的權利，一起面對，一起討論「和平統一、一國兩制、台灣方案」對台的利弊得失吧！（作者為新黨副主席）