直飛只要90分鐘！週末奔向夢幻宮古藍 星宇航空2月起台北、台中雙點出發海島假期全攻略
有「東亞馬爾地夫」美譽的宮古島，以夢幻的「宮古藍」海色吸引無數旅客造訪，光是看照片中的海景，就令人怦然心動。如今，前往宮古島不必大費周章的轉機，搭乘星宇航空只要90分鐘，即可直達這座純淨之島，親眼細數宮古海層層堆疊的每一種迷人藍調。加上2025年全新開幕的宮古島瑰麗酒店，島上多了奢華住宿新選擇，如天堂般的海島假期，搭上直飛航班，週末也能說走就走！
宮古島在哪裡？
宮古島名「Miyako-jima」，琉球當地古方言為「自己居住的地方之島」之意，位於那霸西南方、石垣島東北方，位於台灣西方約400公里處，島上面積約159.26平方公里。宮古群島以宮古本島為中心，與池間島、伊良部島、下地島、來間島、大神島6個島嶼組成，從本島到池間島、來間島、伊良部島間有3座連接大橋，另有宮古機場、下地島機場2座機場。
宮古群島由珊瑚礁堆積而成，海底黏土層隆起浮出海面後，歷經長時間日照與珊瑚、貝類化石不斷累積，形成擁有高度滲水性的珊瑚石灰岩地質。島上沒有高山，雨水不會形成河川，而是滲入地下、化為湧水流向大海，使宮古島的海水格外清澈。
宮古島屬於亞熱帶海洋性氣候，全年平均氣溫約24°C，每年1月至2月是每年最涼爽的季節，平均最低氣溫約為15至16°C；梅5月中旬至6月下旬進入梅雨季，6、7、8、9月份是潛進海裡的最佳日子，只不過9月為颱風高峰期，安排旅程時需要特別注意。
宮古島怎麼去？
從沖繩本島那霸機場出發宮古島約需45分鐘航程，日本大都市如東京、大阪、名古屋與福岡皆有前往宮古島的日本國內線班機。在過去，台灣旅客若想前往宮古島旅遊，必須安排兩段航程，先飛往那霸機場，再轉往日本國內線，如今終於有了直飛航班，能省下許多旅途時間。
星宇航空2025年夏季曾推出台北－宮古島下地島機場的限時直飛航線，大獲旅客青睞。星宇航空宣告自2026年2月12日起，台北－宮古島下地島機場再度啟航，同時新闢台中－宮古島下地島機場航線，預計於2月13日開航，並將宮古島航線正式改為全年度航班，台北、台中雙點出發，每週各兩班，只需90分鐘就能走進宮古藍美景中。
宮古島怎麼玩？
宮古島擁有純淨的細白海灘，四周環繞著湛藍蔚藍海洋，景色迷人，夏季可以跳進清澈的海水中，與魚群、海龜悠遊，除了浮潛、SUP立槳、香蕉船、大型空氣船、寬板滑水等豐富的水上活動，同時宮古島也是知名的潛水勝地，島嶼周邊分布著各式各樣的水下洞穴，潛點地形豐富多元，遊客可以向島上的潛水店預約行程，潛進海裡，深入探索這片浪漫海域。
即便冬季無法下海，宮古島也依然精彩。島上有許多迷人的山海與文化景點，像是前濱海灘、池間島觀景台、17 END、宮古島市綜合博物館、雪鹽博物館等，適合拍照打卡深度漫遊；若想追求刺激，那就搭上飛行傘，從空中俯瞰壯麗海景，也是另一種打開宮古島的浪漫方式。
宮古島住宿推薦
宮古島的碧海藍天，吸引了瑰麗酒店集團在日本的首次進駐。「宮古島瑰麗酒店」（Rosewood miyakojima）於2025年3月5日正式開幕，坐落於日本南部沿海未被開發的原始熱帶半島上，四周環繞著廣闊的甘蔗田，面向遼闊的大浦灣，並擁有專屬的私人沙灘，讓入住的旅客盡情感受島嶼的純淨與寧靜。
飯店共有55間客房，每間客房皆擁有無敵海景，貫徹瑰麗「A Sense of Place」的品牌理念，建築設計從當地的歷史、景觀與文化中汲取靈感，使用珊瑚石等沖繩本土材料，融合日本美學與侘寂精神，打造出兼具奢華與在地韻味的度假Resort。
宮古島景點推薦
島上的大眾交通系統較為不便，建議旅客可選擇租車自駕或包車作為主要移動方式。也有不少日本當地遊客偏好租借腳踏車，在島上停留數日，沿著海岸環島，細細欣賞宮古島海色。
東平安名岬
島上有兩座著名海峽，其中「東平安名岬」位於宮古島東南端，由隆起的珊瑚礁石灰岩組成，是日本都市公園百選之一，也被指定為國家史跡名勝天然紀念物，尖端處矗立一座平安名埼燈塔，遊客可以入內參觀，是元旦賞日出的名所。
我們的包車司機岡崎先生，熱情帶著我們沿途介紹景點，在欣賞海景時，他指向前方一片如棋子般的石頭群，大大小小直徑約6至8公尺的巨大礁岩石錯落海上，據說是西元1771年發生明和大海嘯時所打上岸的產物，是難得一見的海嘯石遺跡。
砂山海灘
「砂山海灘」是打卡熱點之一，遊客穿過樹林，越過一座沙丘後，白沙灘與湛藍海景就在眼前，沙灘上有一座拱門形狀的巨岩，過去許多人會在此拍攝如同畫框般的美景，不過近年因擔心落石，安全顧慮下已安裝上防護網，禁止遊客穿越其中，不過海浪白沙美麗如舊，還是值得一訪。
宮古神社
「宮古神社」是全日本最南端的神社，建於15世紀，是一座歷史悠久的神社，位於宮古島市區內，從宮古機場出發僅需約10分鐘車程，距離平良市街也很近，適合排進市區漫遊中順遊。
宮古神社被日本人視為能量強烈的場所，島上的人相信神明會守護島嶼與這片海，保佑農漁業繁榮、家內平安與健康長壽，且境內的御神木與神聖石碑，能替信眾淨化身心靈。
宮古神社的御守是小學書包造型，且有多種顏色可以選擇，只可惜那日前往的時間較晚，授与所已經關門了沒有買到，真是殘念，不過籤詩筒也很可愛，像是和服樣式的各種花款，裡面藏有籤詩與四款造型繩結，實體小巧精緻，幸運抽中了大吉，心情就跟大海一樣開闊。
伊良部大橋
宮古島以橋梁連接周圍群島，因此有多座風景優美的跨海大橋，像是著名的伊良部大橋，離下地島機場開車約10分鐘就能抵達，全長3540公尺，這個數字在日文中恰恰好諧音為「珊瑚島」，是日本境內最長、免收費通行的橋樑，開車經過時最好搖下車窗，聽當地人說如果運氣夠好，能直接從窗外看見海龜悠遊的可愛身影，若在離開前，在車程中幸運看見，那絕對是宮古島送給旅人們最大的告別禮物。
星宇航空航班時刻表（當地時間）：
JX886｜台北–宮古島市/下地島 每週一、四 飛航時間07：20～09：35／07：00～09：35
JX887｜宮古島市/下地島–台北 每週一、四 飛航時間10：35～11：00
JX308｜台中–宮古島市/下地島 每週二、五 飛航時間08：35～10：50／07：20～09：35
JX309｜宮古島市/下地島–台中 每週二、五 飛航時間11：50～12：15／10：35～11：00
備註：最新航班時刻及相關資訊，請以星宇航空官網公告為主。
宮古島瑰麗酒店（Rosewood miyakojima）
地址：Nikadori-1068-1 Hirara, Miyakojima, Okinawa 906-0008 Japan
電話：+81-980-79-8899
房價：平日雙人房Oceanview Villa King，日圓196,650起（約NT$37,103）
日本旅遊資訊
簽證：台灣旅客持有效護照入境日本免簽證，最長可停留90天。
匯率：新台幣兌換日圓約為1：4.89。（2026年2月資料）
時差：比台灣快1小時
航班：2026年2月12日起，星宇航空新增「台北－宮古島」與「台中－宮古島」直飛航班，平均航程約1小時30分鐘。
