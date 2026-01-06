直飛宮古島只要777元！「這天」搶機票折4000元，加碼「星宇航空」７折

2026年春節連假長達9天，出國旅遊熱潮提前引爆！知名旅遊平台易遊網攜手星宇航空推出「新年星旅程」限時優惠，精選日本、泰國、越南、新加坡、馬來西亞及北美等22大熱門航點，機票下殺7折起，還有宮古島777元、神戶7,777元等超狂搶票價。搭配機票、訂房、團旅最高現折4,000元，再加上最新2026春節10大人氣航點排行榜同步曝光，想搶便宜、規畫過年出國，這篇一次看懂、先收藏再說！

易遊網推星宇機票７折起

2026年春節連假長達９天，想出國旅遊的心已蠢蠢欲動！知名旅遊網平台「易遊網」，攜手星宇航空推出「新年星旅程」獨家專案，即日起至2026/1/23限時開賣，出發日期可預訂至2026/5/31。精選22個人氣航點，包含日本、泰國、越南、新加坡、馬來西亞與北美航線，下殺７折起，讓大家趁著明年春節連假，規畫一趟海外旅行。

▲知名旅遊網平台「易遊網」，攜手星宇航空推出「新年星旅程」獨家專案，即日起至2026/1/23限時開賣。（圖片來源：星宇航空）

「這天」搶宮古島機票777元

其中備受矚目的新亮點，莫過於星宇航空將於2026/2/12起開航台北、台中雙航點直飛宮古島，約1.5小時即可抵達，被譽為「東亞馬爾地夫」的夢幻海島。宮古島以透明度極高的漸層藍海水、細緻白沙灘與豐富珊瑚礁生態聞名，保有原始純淨的自然風貌。易遊網也推出限量搶活動，1/7星宇航空－神戶機票一口價7,777元，1/23宮古島機票777元超殺驚喜價，勢必掀起搶票熱潮。

▲宮古島因其珊瑚礁隆起地形、海水透明度極高，有如馬爾地夫般的夢幻景色。（圖片來源：Shutterstock）

▲1/7星宇航空－神戶機票一口價7,777元，1/23宮古島機票777元超殺驚喜價，勢必掀起搶票熱潮。（圖片來源：易遊網）

機票訂房最高現折4000元

易遊網每週三、週五、週日分別為「機票、訂房、團旅狂歡日」，祭出當日限定的折扣碼。只要於易遊網App預訂機票、訂房單筆最高可現折800元；團體旅遊最高則可現減4,000元，實在很划算。此外，星宇航空將於2026/1/15，開航台北直飛鳳凰城，來回含稅票價23,293元起。泰國春節團更推出免３萬入住芭達雅Villa，還能享受泰式按摩的優惠行程，相當吸引人。

▲泰國春節團更推出免３萬入住芭達雅Villa，還能享受泰式按摩的優惠行程，相當吸引人。（圖片來源：Shutterstock）

2026年10大熱門航點曝光

根據易遊網最新機票銷售數據顯示，最受歡迎的10大人氣航點依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋，亞洲主要城市依舊是春節旅遊的首選。從榜單中可見，日本航點一舉包辦５個名次，占據半數席次，再度展現日本旅遊在台灣市場的高人氣。其中，東京更是連續多年穩坐冠軍寶座，皆深受不同族群旅客青睞，成為春節出國的首選目的地。

▲根據易遊網的機票銷售數據，10大人氣航點曝光。（圖片來源：易遊網）

【優惠看這裡】

易遊網

電話：024128001

