直飛宮古島只要777元！「這天」搶機票折4000元，加碼「星宇航空」７折
2026年春節連假長達9天，出國旅遊熱潮提前引爆！知名旅遊平台易遊網攜手星宇航空推出「新年星旅程」限時優惠，精選日本、泰國、越南、新加坡、馬來西亞及北美等22大熱門航點，機票下殺7折起，還有宮古島777元、神戶7,777元等超狂搶票價。搭配機票、訂房、團旅最高現折4,000元，再加上最新2026春節10大人氣航點排行榜同步曝光，想搶便宜、規畫過年出國，這篇一次看懂、先收藏再說！
易遊網推星宇機票７折起
2026年春節連假長達９天，想出國旅遊的心已蠢蠢欲動！知名旅遊網平台「易遊網」，攜手星宇航空推出「新年星旅程」獨家專案，即日起至2026/1/23限時開賣，出發日期可預訂至2026/5/31。精選22個人氣航點，包含日本、泰國、越南、新加坡、馬來西亞與北美航線，下殺７折起，讓大家趁著明年春節連假，規畫一趟海外旅行。
▲知名旅遊網平台「易遊網」，攜手星宇航空推出「新年星旅程」獨家專案，即日起至2026/1/23限時開賣。（圖片來源：星宇航空）
「這天」搶宮古島機票777元
其中備受矚目的新亮點，莫過於星宇航空將於2026/2/12起開航台北、台中雙航點直飛宮古島，約1.5小時即可抵達，被譽為「東亞馬爾地夫」的夢幻海島。宮古島以透明度極高的漸層藍海水、細緻白沙灘與豐富珊瑚礁生態聞名，保有原始純淨的自然風貌。易遊網也推出限量搶活動，1/7星宇航空－神戶機票一口價7,777元，1/23宮古島機票777元超殺驚喜價，勢必掀起搶票熱潮。
▲宮古島因其珊瑚礁隆起地形、海水透明度極高，有如馬爾地夫般的夢幻景色。（圖片來源：Shutterstock）
▲1/7星宇航空－神戶機票一口價7,777元，1/23宮古島機票777元超殺驚喜價，勢必掀起搶票熱潮。（圖片來源：易遊網）
機票訂房最高現折4000元
易遊網每週三、週五、週日分別為「機票、訂房、團旅狂歡日」，祭出當日限定的折扣碼。只要於易遊網App預訂機票、訂房單筆最高可現折800元；團體旅遊最高則可現減4,000元，實在很划算。此外，星宇航空將於2026/1/15，開航台北直飛鳳凰城，來回含稅票價23,293元起。泰國春節團更推出免３萬入住芭達雅Villa，還能享受泰式按摩的優惠行程，相當吸引人。
▲泰國春節團更推出免３萬入住芭達雅Villa，還能享受泰式按摩的優惠行程，相當吸引人。（圖片來源：Shutterstock）
2026年10大熱門航點曝光
根據易遊網最新機票銷售數據顯示，最受歡迎的10大人氣航點依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋，亞洲主要城市依舊是春節旅遊的首選。從榜單中可見，日本航點一舉包辦５個名次，占據半數席次，再度展現日本旅遊在台灣市場的高人氣。其中，東京更是連續多年穩坐冠軍寶座，皆深受不同族群旅客青睞，成為春節出國的首選目的地。
▲根據易遊網的機票銷售數據，10大人氣航點曝光。（圖片來源：易遊網）
【優惠看這裡】
易遊網
電話：024128001
更多食尚玩家報導
打卡《動物方城市２》場景！快閃店５亮點：專屬市民證＋城市日報、百款周邊
高鐵＋住宿最低０元起！高鐵假期優惠現折200元，多人同行折抵金額無上限
礁溪泡湯300元有找！雙人湯屋24H開放半夜也能衝，大眾池百元爽泡不限時
冬天美到春天！海拔700米「深山祕境咖啡」：落羽松接力櫻花，拍宮崎駿魔法森林
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
獨家／最暖公車站！可邊泡湯邊等車 遊客瘋朝聖
獨家／最暖公車站！可邊泡湯邊等車 遊客瘋朝聖EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
關西機場航班大亂！遺失1物 返台班機取消
[NOWnews今日新聞]有網友在社群平台Threads上發文表示，他4日要從日本關西機場搭乘捷星航空返台時，原在登機門等待，卻聽到機場廣播班機延誤，原因是遺失一把美工刀，最後除了等了3小時航班仍被取...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 5
台灣人年均出國2.45次飛得比日韓還勤 「這一地」訂單暴增16倍
你去年出國幾次？根據調查，202…民報 ・ 14 小時前 ・ 5
快訊／關西機場「美工刀失蹤」全場重驗安檢 航班大延誤、取消
日本關西機場昨(4)日因機場管制區店鋪傳出遺失美工刀，相關單位基於安全考量，要求所有旅客重新接受安全檢查，導致航班大幅延誤，部分班機甚至直接取消。現場一度出現大批旅客排隊等候的長龍，許多人起初不明原因，直到有台灣旅客在網路上互相回報，才得知事故起因為美工刀失蹤而須加強安檢。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
日本關西機場傳出「美工刀遺失」全場重新安檢 航班大亂
昨（4）天深夜不少旅客在日本關西機場碰上航班異動，機場內大排長龍，有旅客說登機前廣播告知班機延誤，苦等了3個多小時後直接被取消航班！而這回的突發狀況，傳出是關西機場管制區內的店舖的「美工刀」不見了，要台視新聞網 ・ 19 小時前 ・ 50
賞楓來新北！汐止拱北殿、三峽滿月圓國家森林遊樂區楓葉悄「換妝」
正值入冬之際，新北市觀光旅遊局臉書粉專「新北旅客」推薦2處賞楓景點，包括三峽區的滿月圓國家森林遊樂區，以及汐止區的汐止拱北殿，2處楓葉正在轉色中，邀請民眾前往感受楓葉「換妝」的魅力。滿月圓國家森林遊樂區位在三峽區有木里174-1號，有豐富的森林生態，步道兩旁的楓香、槭樹在冬季換上紅妝，結合瀑布景觀，自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
睽違4年！台鐵集集線終復駛 商家盼重振觀光潮
睽違4年！台鐵集集線終復駛 商家盼重振觀光潮EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 1
東京一日遊景點推薦！玩淺草寺、晴空塔必看亮點必吃美食排一天剛剛好
東京,日本旅行,淺草寺,今戶神社,東京晴空塔,今半,美食,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21 想在東京安排一趟節奏剛剛好的散步行程嗎？淺草寺與晴空塔一向是旅客心中的黃金路線，傳統與現代的氛圍在這裡完美交織：一邊是充滿江戶風情的雷門、仲見世商店街與御守祈福文化；另一邊則是象徵東京天際線、夜景震撼度滿分的晴空塔。兩個景點距離不遠、交通又方便，非常適合排成「東京一日遊」的經典組合。無論你是第一次到東京、或想重溫東京意象，都能在些景點與美食、必看亮典裡頭走出一天精彩的行程！景點+ ・ 16 小時前 ・ 10
天成文旅繪日之丘商務精英住房專案 平日連住兩晚7折、每房每晚含早餐2,240元起
瞄準重視旅宿品質的商務旅人與中長住型市場，天成文旅-繪日之丘即日起至3月31日止推出商務精英三天兩夜7折禮遇住房專案。凡於週一至週四期間入住精緻客房、輕逸精緻客房或輕逸雅緻客房，並連住兩晚(含)以上，即可享7折優惠，每房每晚最低2,240元起，專案包含翌日自助式早餐，讓商務旅人在完成工作之餘，也能保有從容舒適的住宿節奏。中時財經即時 ・ 21 小時前 ・ 1
一餐漫遊台灣！台北凱撒「寶島美食季」約你從街頭小吃到傳統宴席
台北凱撒大飯店人氣自助餐廳Checkers於2026年回歸最熟悉的台灣味，帶來全新主題「寶島美食季」。在當前自助餐市場以奢華、高價菜品為主流的情況下，Checkers堅持以高CP值為核心，提供兼具美味與價值的選擇。主廚團隊汲取台灣經典料理與地方小吃的靈感，邀饕客品味多樣的飲食文化。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
中市步道觀光是亮點 江啟臣宣布打造「世界級步道聚落」
江啟臣，凍蒜！江啟臣，凍蒜！宣布參選台中市長的立法院副院長江啟臣，今天到大坑9號宣布將打造台中市為「世界級步道聚落」，成為國內外旅客來台首選，許多里長、議員參選人也都到場，台中市大坑風景區觀光協會成員則當場送上菜頭及粽子，預祝大家高票當選。自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
〈中華旅遊〉武陵櫻花季3日遊 春節限定
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日…中華日報 ・ 1 天前 ・ 5
森林幫你Relax 桃園「山系」景點超療癒！走步道、泡北橫美人湯還能體驗最新溫泉戲水區
隨著冬日寒意漸濃，都市上班族急需一場洗滌身心的療癒之旅。桃園復興區憑藉豐富的森林資源與自然溫泉，不僅能走進東眼山與小烏來感受芬多精洗禮，還能前往今年全新優化的「宇內溪溫泉戲水區」，最後再跳入暖呼呼的「北橫美人湯」中放鬆，這套由北橫公路串連起的「山系」玩法，絕對能讓緊繃的靈魂在森林簇擁下獲得徹底解放。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 6 天前 ・ 12
集集線小火車今復駛 陳世凱妙喻久別心情
[NOWnews今日新聞]南投縣目前唯一營運的鐵路─集集支線，因邊坡和隧道災損停駛4年多，今天終於復駛並兩階段通車。交通部長陳世凱搭乘藝術家洪易以「行走西遊」為主題的彩繪列車從彰化二水出發，發現沿途有...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 發起對話
首爾一日遊景點推薦！玩東大門、散步清溪川、逛街大買、造訪設計廣場、吃米其林玩一天
首爾,東大門,ddp,設計廣場,豬肉湯飯,陳玉華一隻雞,新羅飯店,攻略,一日遊,樂天百貨,墨刻圖書,旅遊書 首爾一日遊攻略！BT21陪你玩東大門 散步清溪川逛街大買造訪設計廣場吃米其林 到首爾玩如果要安排一天能感受到傳統與現代、吃日常平價美食也能大啖米其林，購物採買大過癮，還能漫步首爾知名的人工河川清溪川，在到首爾高檔五星酒店吃星級美食，那麼就到東大門遊逛一天吧！尤其推薦第一次到首爾的人把這一天的行程那入旅程中!景點+ ・ 17 小時前 ・ 11
終於等到！2026迪士尼郵輪新加坡首航：串聯夢幻之旅10間新加坡精選住宿推薦 | ELLE
從2025延期一年，2026迪士尼郵輪首航終於進入倒數！迪士尼探險號（Disney Adventure）首次於亞洲啟航選擇新加坡作為母港，編輯特別整理了可以串聯起美好旅程的新加坡質感住宿推薦，讓迪士尼夢幻之旅能有一個完美的開頭與結尾，也能順便花點時間探索新加坡這座花園城市。Elle ・ 3 天前 ・ 6
三層崎花海將登場！兩公園串聯打造更大更美賞花路線
2026三層崎花海將於115年2月11 日（星期三）在北投社三層崎公園正式登場，...TCnews慈善新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
【2026飯店推薦】搶佔春節、寒假最後房源！8家星級飯店優惠直降5.3折起、平日一泊一食最低6381元起｜揪愛Mei推好物
寒假、新春連假 (2/14-2/21) 即將到來，想住得好又不想傷荷包？「揪愛Mei」幫你整理好了！旅遊預訂平台 Klook、kkday 、agoda、Booking和 Trip.com 陸續推出精彩的住房專案與獨家行程。其中，精選全台8家高人氣的星級旅宿，無論是飽覽海天一色的壯闊、投入山林芬多精的懷抱，或是在氤氳繚繞的溫泉中全然放鬆，每一處都承載著想讓人好好被愛的溫柔心意。別怕這份極致奢寵高不可攀，「揪愛Mei」更為大家找到甜甜價，最低5.3折起就能入住！Yahoo夯好物 ・ 8 個月前 ・ 15
2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」
新年伊始，隨之而來的是12個月的全新冒險之旅及待預訂的假期，加州有哪些地方可以探索自然奇觀、尋找寧靜、體驗永續旅行或開啟...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 4
竹縣寶山鄉旅遊服務區 BOT 案亮相 點亮大隘三鄉門戶
記者彭新茹／新竹報導 新竹縣寶山鄉公所日前召開「旅遊服務興建營運移轉BOT區案」公聽…中華日報 ・ 1 天前 ・ 4