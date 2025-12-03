直飛省6小時！ 華航開通鳳凰城新航線

華航3日正式開通「台北–鳳凰城」直飛航線，成為亞洲首家直飛該市的航空公司。首航班機由董事長高星潢親自搭機領軍，交通部長陳世凱、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言，也特別出席登機門活動見證歷史時刻。這條新航線不僅將飛行時間縮短約6小時，更被視為台美半導體與高科技產業的重要空中橋樑。

董座高星潢：把家的感覺帶到科技重鎮

高星潢在首航儀式上強調，此航線是「美國西南地區重要門戶」，更感性表示，鳳凰城過去以農業為主，如今已蛻變為「高科技重鎮」，隨著台灣許多高端電子人才移居當地，「直飛鳳凰城只是第一步，希望把家的感覺帶到鳳凰城。」

廣告 廣告

高星潢更霸氣喊出：「台灣的旅客去哪裡、華航就去哪裡！」他指出，新航線開航後，目標在前三個月達到85％的載客率，並期許未來能開拓更多航點，引領商務與觀光旅客深入美國各地。

米其林三星與Sony豪禮伴飛

為慶祝首航，華航在服務上展現十足誠意。首航班機由新世代客機A350-900執飛，機上餐飲端出米其林三星「頤宮」料理，全艙等旅客皆可享用，並搭配BLAH BLAH Bar時尚調酒與美國知名Peet’s Coffee。

此外，華航攜手Sony送出大禮，首航商務艙與豪華經濟艙旅客均獲贈高品質降噪耳機。針對未來旅客，華航也宣布加碼：凡於2025年12月至2026年1月搭乘此航線，每班機將抽出3位幸運兒獲得Sony最新款降噪耳機。每位首航旅客還將獲得大禮包，內含JetFi Mobile eSim 1GB、Hydro Flask保溫杯、阿原旅行組等實用好物。

每週三班串聯美西南網絡

華航鳳凰城航線目前規劃每週三、五、日飛航，單程飛行時間約12小時。旅客抵達鳳凰城天港機場後，可利用華航與西南航空、阿拉斯加航空等業者的聯程機票，輕鬆轉機至丹佛、拉斯維加斯、休士頓等美國內陸主要城市，行程安排更加彈性便捷。

高星潢表示，鳳凰城是華航北美航網的重要據點，未來仍會持續評估加密班次與拓增美洲航點，「華航會跟著市場走，也會跟著產業走」。