直飛菲律賓長灘島航線喊停 近4千名旅客受影響、旅行社緊急應變

菲律賓皇家航空宣布停航，未來赴長灘島須改經馬尼拉轉機。（翻攝自臉書@Royal Air Philippines）

菲律賓皇家航空近日突發布聲明，將自2026年1月4日起全面停止台灣客機營運，台灣唯一直飛長灘島的航班也將成為歷史。由於該航線正值國人旅遊旺季，初步估計1月至4月期間，受影響旅客人數接近4,000人，消息一出震撼旅遊市場，也讓多家包機旅行社緊急啟動應變機制。

菲律賓皇家航空在聲明中表示，原本期待疫情結束後能逐步改善長期虧損狀況，未料國際地緣政治情勢與整體市場環境變化，對營運造成直接衝擊，最終決定進行航線調整，並已同步展開機票退款作業。

該公司於2024年才恢復台北直飛長灘島航線，停航決定來得突然，讓旅遊業者措手不及。目前包括品冠、東南、雄獅、可樂與全聯等五家旅行社，經營桃園直飛長灘島的包機行程。

消息一出，各家旅行社也緊急啟動應變措施，可樂旅遊表示，針對受影響旅客，已積極協助尋找替代航班或轉團或退費，也會與旅客保持溝通，以旅客權益為優先考量協助。

雄獅旅遊指出，目前確實有行程受影響，已收訂旅客主要為明年初前往長灘島的團體行程。雄獅已啟動因應機制，主動聯繫旅客，協助轉團或改搭其他航空公司轉機前往；若旅客選擇取消，將依規定辦理全額退費，全力保障消費者權益，並持續關注航班動態，彈性調整配套。

業者透露，包機停飛不僅影響團體旅遊，也牽動大量「機加酒」自由行訂單，由於菲律賓飯店多須事前全額付款，若旅客選擇取消行程，恐面臨機票可退、住宿費用卻難以追回的情況，部分損失恐超過萬元，旅行社也可能承擔上百萬元成本壓力。

交通部觀光署表示，針對團體旅遊部分，已掌握各旅行社正積極與旅客協調後續安排，包含改往其他旅遊目的地，或改採經馬尼拉轉機前往長灘島等替代方案；至於自由行旅客，旅行社也將協助向航空公司辦理退費或簽轉事宜。截至目前，尚未接獲旅客向觀光署或旅行業品質保障協會提出正式申訴，後續將持續關注處理進度。

品保協會指出，航空公司停航屬不可抗力因素，呼籲旅客理性看待，與旅行社透過協商方式解決。若旅客願意轉機，業者將優先協助改由馬尼拉轉乘前往長灘島；若無法接受轉機安排，則以退費方式處理。針對自由行旅客，協會也將協助爭取機票退款，但當地住宿費用能否退還，仍須視飯店規定而定；若投保旅遊不便險的旅客，可檢視保單內容是否符合理賠條件。

