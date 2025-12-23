直飛長灘島掰 菲律賓皇家航空1/4停台航線

菲律賓皇家航空將停航。（圖／TVBS）

菲律賓皇家航空突然宣布將於2026年1月4日暫停台灣航線，使台灣失去唯一直飛長灘島的選擇，影響高達3000名已預訂1至4月行程的團客。此決定不僅讓旅行社面臨可能需要退費數百萬元的損失，自由行旅客若無法取消飯店及行程預訂，每人損失更可能超過萬元。專家指出，改選轉機路線將面臨馬尼拉機場不同航廈間轉機複雜、行李處理麻煩及當地治安等多重問題，對長灘島觀光業造成重大衝擊。

菲律賓皇家航空將停航。（圖／TVBS）

菲律賓皇家航空已向已訂票旅客發出通知，表示因多種因素疊加影響，將在2026年1月4日暫停客運服務。該航空公司原本希望疫情結束後能擺脫多年的嚴重虧損，但未預料到菲律賓面臨的國際地緣政治問題也對航空公司造成直接影響，目前正在為每位乘客辦理退款。

未來飛長灘島需轉機。（圖／TVBS）

品冠旅行社執行長關宏文表示，旅客現在必須考慮透過馬尼拉轉機前往長灘島的方式，旅行社將協助尋找機位，如果真的無法成行則會提供全額退費。值得注意的是，菲律賓皇家航空今年二月初也曾發生臨時取消班機事件，導致旅客滯留長灘島。

此次停航對包機旅行社影響最大，包含品冠、東南、雄獅、可樂、全聯共5家旅行社，每月共包機14班。明年1至4月共有3000名旅客受影響，僅1至2月就有1800人需要變更行程。關宏文指出，他們才於11月18日開始與菲律賓皇家航空合作，飛行僅一個多月就發生此事，並提到皇家航空在台灣營運約兩年多來一直在更換業者。

部落客熊熊來七逃解釋，跟團旅客尚能獲得退費，但自由行旅客如果被迫取消行程，損失可能超過萬元。他舉例，四晚住宿就需花費6000元，加上潛水教練或包車等費用，許多預訂項目可能無法取消。若選擇改搭轉機航班，不僅行程時間拉長，還必須先飛至馬尼拉再轉機至長灘島，而且兩地使用不同航廈，旅客抵達後需自行取行李、轉交給地勤人員，再搭車前往另一航廈，過程繁瑣。

專家指出，除了時間成本和旅遊住宿問題外，旅客也擔心在馬尼拉轉機時的治安問題，以及地勤交通不便利等因素，這些都可能對長灘島的觀光業造成衝擊。

