直飛鳳凰城啟航 林佳龍：助造「台美聯合艦隊」

星宇航空桃園直飛鳳凰城航線啟航，外交部長林佳龍今天(16日)在社群平台發文表示，鳳凰城是台積電最重要的海外投資基地之一，商務、探親、觀光等需求預料都將持續成長，因此他期待以商務航班為起點，進一步促進台灣與美國攜手打造「聯合艦隊」，在共創繁榮的同時，還能共同強化民主夥伴「非紅供應鏈」整體韌性。

外交部長林佳龍15日晚間出席星宇航空直飛鳳凰城航線首航典禮，並歡送鳳凰城市長蓋蕾歌(Kate Gallego)搭乘首航班機返美。林佳龍16日在臉書發文表示，鳳凰城是台積電最重要的海外投資基地之一，吸引許多工程師與家庭移居當地，近年來在當地出生的「台積寶寶」已達300多位，再加上牛仔文化及羚羊峽谷等天然景致，預計商務往來、探親交流與觀光需求都會持續成長，直飛鳳凰城航線深具潛力，而他自己也期待有機會可以搭乘直航班機造訪鳳凰城。

林佳龍指出，美國正堅定鞏固在AI領域的全球領導地位，而在半導體與AI供應鏈都居於關鍵位置的台灣，必然是美國最重要、也最值得信賴的合作夥伴。因此，他期待以商務航班為起點，進一步促進台、美攜手打造「聯合艦隊」，並在共創繁榮的同時強化民主夥伴「非紅供應鏈」整體韌性，為下一個世代奠定更民主、更和平、更繁榮的世界。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)林部長上任以來積極推動總合外交，促成經濟上的台美聯合艦隊。』

林佳龍表示，台美關係持續深化，美國各州在台設立辦事處的數量不斷增加，僅2025年就有奧克拉荷馬州、田納西州、愛荷華州相繼宣布設處，目前已有22個州政府及關島在台設立23個辦事處，促使台美交流更加直接且密切。