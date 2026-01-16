直飛鳳凰城！林佳龍：強化非紅供應鏈韌性

▲台美情誼飛向雲端！林佳龍見證星宇首航鳳凰城「串起AI鏈」。（圖／林佳龍臉書）

[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍出席星宇航空「桃園到鳳凰城」首航儀式，見證由董事長張國煒親自執飛的航班啟程，並歡送鳳凰城市長蓋蕾歌搭機返美。林佳龍指出，星宇航空自他擔任交通部長期間，不僅完成認證並開航，短短六年拓展至全球30個城市，如今直飛航線的開通，不僅將台美情誼從地面延伸至雲端，更象徵兩國關係在航線助攻下持續加溫。

鳳凰城是台積電海外重要投資基地，當地已移居大量台灣工程師與家庭，甚至誕生超過三百位台積寶寶，台灣味逐漸融入當地文化。林佳龍強調，隨著半導體產業連結，商務、探親與觀光需求正快速增長，外交部也將同步提升當地服務能量，確保海外國人獲得照顧。此外，2025年已有奧克拉荷馬、田納西及愛荷華等州相繼在台設處，累計已有22個州政府及關島在台設立23個辦事處，台美的交流更加直接且密切。

在AI與半導體供應鏈的全球浪潮下，林佳龍認為台灣作為美國最信賴的合作夥伴，雙方期待以商務航班為起點，進一步打造聯合艦隊，透過深化與美方的合作，不僅能共創經濟繁榮，更能強化全球「非紅供應鏈」的整體韌性，為下一世代奠定民主與和平的基礎。這條直飛航線的啟動，除了便利交通往來，更實質支撐了台美在科技與民主陣線上的戰略對接。



