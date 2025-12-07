直飛「北極」見耶誕老人！ 美聯合航空載300病童圓夢

美國聯合航空一年一度的「夢幻班機」起飛了! 今年載著300名病童，從紐澤西機場飛往 打造成「北極」的停機棚，與耶誕老人相見歡。還有另一群小朋友，是和耶誕老人一起搭乘「北極特快車」，在列車上領取自己許願的耶誕禮物。

美國聯合航空「夢幻航班」載著300名病童，飛往被打造成北極的停機棚參加耶誕活動。（圖／達志影像美聯社）

美國多地紛紛舉辦特別的耶誕活動，為病童和弱勢孩子們帶來節日歡樂。美國聯合航空舉辦一年一度的「夢幻航班」活動，載著300名病童和家屬從紐澤西紐華克機場起飛，目的地真的寫著「北極」；同時，紐澤西交通局也透過募款為300多名孩子安排了「北極特快車」體驗。這些充滿創意的活動不僅讓孩子們感受耶誕魔法，也為他們的家人帶來溫暖與希望，創造出難忘的節日回憶。

聯合航空的「夢幻航班」活動中，飛機機艙內掛滿耶誕吊飾，窗外還有小精靈指揮交通。當飛機起飛時，就像坐上馴鹿雪橇一般，讓孩子們充滿期待。登機票上的目的地確實標示為「北極」，這並非童言童語，而是精心安排的驚喜。飛機在空中繞行一圈後，降落在一個被裝飾成北極工坊的機庫，耶誕老人親自到場迎接這些特別的乘客。

這個停機棚被精心打造成北極工坊，為孩子們準備了豐富的遊戲體驗，彷彿進入魔法世界。對某些家庭來說，這趟旅程更具特別意義。一位小女孩沃勒爾剛在活動前一天戰勝癌症，她的母親Kiana Hutchins分享道，他們昨天敲響了希望之鐘，今天繼續慶祝，家人朋友都在這裡陪伴。

與此同時，在紐澤西錫考克斯城鎮，另一群孩子也搭上了耶誕專車。紐澤西交通局透過募款活動，為300多名孩子安排了「北極特快車」體驗。在這趟特別的旅程中，耶誕老人不搭雪橇而改坐火車，超人氣角色「雪寶」也出現在車上與孩子們互動。

耶誕老人表示，小朋友可以寫願望清單，挑選自己想要的禮物，大家會一起用餐、聽聖誕音樂、唱歌，孩子們都非常喜歡這樣的活動。一位孩童家長Tashana Martin感動地說，作為父母，看到孩子能有這樣的機會，透過她小小的眼睛去體驗這份魔法，真的讓人感到非常溫暖。

這趟幸福列車被歡樂的笑聲所包圍，孩子們臉上的笑容對已經長大的父母來說，就是最棒的耶誕禮物。車站人員在活動結束時向所有人送上了溫馨的「耶誕快樂」祝福，為這難忘的體驗畫下完美句點。

