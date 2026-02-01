一直鼻塞、流鼻涕？耳鼻喉醫點名「4個日常地雷」 水喝太少也害你中

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

慢性鼻竇炎是台灣人非常普遍卻常被忽略的健康困擾！許多研究顯示，每五個台灣人中就有一人曾經歷或正受鼻竇炎所苦。當鼻竇的開口長期阻塞、發炎，就會演變成惱人的慢性鼻竇炎。既然這麼常見，耳鼻喉空軍醫師王曜就來傳授四個最重要的預防方法！

1、維持鼻部衛生是關鍵

可以使用生理食鹽水洗鼻，溫和地沖洗鼻腔，同時保持鼻黏膜濕潤，避免過度刺激。

2、改善室內空氣品質

由於冬季我們常待在室內，空氣品質更要特別留意！

．使用空氣清淨機：透過過濾空氣中的污染物和過敏原（如 PM2.5），能大幅降低鼻腔的發炎因子。

．適度通風：至少每天打開門窗一段時間，讓室內外空氣流通，避免污染物滯留。

．保持濕度適中：避免空氣過度乾燥（可使用加濕器），有助於保持鼻黏膜的濕潤和自我清潔功能。

3、精準管理過敏原

過敏反應會導致鼻腔黏膜腫脹，正是慢性鼻竇炎發作的常見導火線！

．找出過敏原並避開：嘗試識別並避開引起過敏的因素，如花粉、塵蟎、寵物皮屑等。

．尋求專業檢測：如果過敏狀況長期未改善，建議諮詢醫師進行過敏原測試，才能更精準地採取避免接觸措施。

4、最簡單的藥方：多喝水

最簡單的習慣，往往最有效！

．保持充足水分攝取：足夠的水分有助於全身黏膜保持濕潤，當然也包括鼻黏膜。

．保持黏膜濕潤：鼻黏膜若乾燥，容易產生刺激、疼痛，甚至影響鼻竇的正常排水功能。多喝水，就是保持鼻腔濕潤最簡單又零負擔的方法。

