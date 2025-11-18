相中台積電領頭矽光子供應鏈！矽谷新創Ayar Labs：AI引爆銅轉光趨勢

美國科技創投Playground合夥人季辛格與Ayar Labs執行長Mark Wade。

科技創投Playground Global 創辦人季辛格 (Pat Gelsinger) 與矽谷新創Ayar Labs執行長 Mark Wade近日訪台，共同揭示了AI浪潮下，「銅線轉換為光纖」的迫切趨勢，並宣布Ayar Labs將深化與台積電及其生態系的合作，目標是在2028年量產共同封裝光學（CPO）解決方案。

「我談論從銅纜轉換到光纖，大概已經談了二十年了。」季辛格在活動上直言。他指出，過去這個轉變點一直沒有真正發生，但他認為 AI正是那個「根本性的催化劑」。

Ayar Labs 執行長 Mark Wade對此深表贊同。他笑稱，光學通訊過去在業界路線圖上「永遠是下一代」。然而，ChatGPT的問世改變了一切，全球都目睹了大規模AI運算的新典範。

Mark Wade解釋：「它受到晶片間通訊的嚴重瓶頸限制。」 傳統銅線傳輸已無法滿足AI模型暴增的數據傳輸需求，這股強大的壓力「加速了對光學連接的需求」。

Ayar Labs 的核心技術，就是將光學通訊直接導入CMOS（互補式金屬氧化物半導體）製造流程，解決運算晶片面臨的I/O瓶頸。這股趨勢也吸引了科技巨頭的支持，Mark Wade表示，台積電、NVIDIA、AMD和Intel都已是Ayar Labs的投資者。

Ayar Labs 將量產的關鍵夥伴鎖定台灣，Mark Wade透露，他已經來台灣10次。「就先進半導體製造的所在地而言，台灣是世界的中心，」Mark Wade肯定地說。他強調，Ayar Labs 希望在「半導體生態系所在的地方」打造產品，因為客戶都在這裡。



