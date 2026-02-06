相伴逾30年！比起看護更像情人 人瑞親聘她來照顧自己

記者楊忠翰／台北報導

102歲王姓人瑞與68歲賴姓女看護結婚，子女衝醫院搶人。（圖／翻攝畫面）

台北市1名102歲王姓人瑞，今年1月5日與賴姓女看護（68歲）登記結婚，3天後子女探視時得知此事，遂對賴女提出強制告訴；3日下午時分，賴女帶王姓人瑞到馬偕醫院就診，子女直接在醫院門口搶人，造成賴女受傷送醫，事後賴女也反告王翁子女；據了解，當初10名子女達成協議，每月共同提供一筆錢，作為王姓人瑞的養老金，賴女則是王姓人瑞親自聘用，因此在他的眼中，賴女可能更像是情人的角色。

據了解，民國80幾年間，王姓人瑞獨自住在新生北路的公寓，10名子女決定合出養老金，讓王姓人瑞可以自由運用；王姓人瑞有了這筆錢後，擔心獨自生活有所不便，遂聘請賴女照顧他；賴女開始入住新生北路公寓，並著手照顧王姓人瑞生活，兩人相依為命超過30年的時間。

廣告 廣告

賴女育有2名兒子，先前都在大陸經商，去年間返回台灣後，赫然發現母親仍在照顧王姓人瑞，遂建議母親爭取應有的名分，賴女才向王姓人瑞提起此事，沒想到王姓人瑞一口答應，兩人便在今年1月5日登記結婚，賴女在王翁心中的地位，可能更像情人而非看護。

但王姓人瑞子女認為，賴女每個月都有領取薪資，等於是拿錢辦事，不該再對父親資產有非分之想，並認為父親在賴女的慫恿下，沒有經過深思熟慮便答應結婚，才會在醫院門口發動搶人大戰！

當天王姓人瑞短暫入住兒子家，但賴女相伴30多年，自然清楚王姓人瑞子女住家地址，因此子女打算承租新的公寓，並為父親聘請新的看護，徹底斷絕父親與賴女聯繫，以利於未來爭取父親的監護權。

102歲王姓人瑞與68歲賴姓女看護結婚，子女衝醫院搶人。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

警拉封鎖線採證！大葉高島屋驚傳墜樓 女子重摔路面當場死亡

影響客人用餐！惡鄰居提早丟垃圾 便當店長勸不聽改物理攻擊

子女沒說的真相！把屎把尿逾30年 女看護想結婚人瑞答應了

8億遺產見人性！子女衝醫院搶人瑞父 女看護受傷怒告互撕

