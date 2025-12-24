相似度90%！水房主被逮拿友身分證蒙混遭識破

刑事局電信偵查大隊會同轄區警方，破獲黑幫籌組的假投資，嫌犯透過設計詐騙的app，以投資抽籤未上市股票誘騙民眾上當，受害金額高達一億一千多萬元，警方溯源8波，一舉將這個集團瓦解，同時查扣名錶名車等不法所得。

警方前往陳姓水房主嫌家中拘提搜索，嫌犯睡夢中被驚醒，一度還想透過手機通風報信，立刻被警方制止；另一批警力來到張姓水房家中，順利將人逮捕。警方調查發現，該詐團透過設計詐騙app，以投資抽籤未上市股票誘騙被害人上當，成員除了有幫派分子還有地方角頭勢力，更吸收未成年車手向被害人取款，至少54人受騙，金額高達一億一千多萬元。

詐團透過app，以投資抽籤未上市股票誘騙被害人上當。圖／台視新聞

其中陳姓主嫌109年就已經因案遭通緝，被捕時竟持友人身分證供警方查證，由於兩人相似度90％，連警方都差點被蒙騙過關，但在通知家屬選任辯護人才發現，友人在家中睡覺，一舉戳破陳姓主嫌謊言。

警方逮捕30人到案，並查扣了現金500萬，泰達幣以及千萬等級的名表、名車等，一舉將這個集團瓦解。

警方查扣千萬等級的名表、名車。圖／台視新聞

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

台中／謝美玲、林家民 責任編輯／陳俊宇

