相信有愛就有奇蹟，家扶彰化發展學園慢飛天使圓夢迎聖誕。圖／記者鄧富珍攝





聖誕佳節將至，家扶基金會彰化發展學園於今（18）日上午舉辦「相信有愛，就有奇蹟—慢飛天使圓夢活動」，邀請彰化縣長王惠美、和美鎮長林庚壬及地方貴賓、志工夥伴一同到場，親手將聖誕禮物送到每位慢飛天使手中，並捐贈早期療育服務經費，現場洋溢溫馨歡樂氣氛。

王惠美表示，聖誕節象徵希望與祝福，彰化家扶發展學園的慢飛孩子在老師專業照顧下穩定成長，令人感動。她也感謝和仁國小志工團隊長期投入資源與陪伴，讓孩子獲得更完善的照護，同時提醒家長若發現孩子有發展遲緩狀況，應及早評估與治療，縣府將持續與家庭攜手守護孩童健康。

王惠美指出，和仁國小志工隊多年來持續號召社會大眾投入愛心，今年累積捐款已逾42萬元，透過圓夢活動，不僅讓孩子增加互動與參與，也讓家庭感受到社會的溫暖支持。

和仁國小志工隊長吳雪菁表示，慢飛天使圓夢活動今年邁入第16年，受惠對象包含彰化與雲林家扶發展學園及和仁國小陽光教室，共為110位孩子募集禮物與餅乾。今年另募得約78萬元圓夢金，作為早期療育與服務經費，善款來自各地民眾，捐款金額不一，卻同樣滿載關懷，令人十分感動。

本活動自2010年由吳雪菁發起，透過聖誕圓夢形式，長年為慢飛天使實現心願、挹注早療資源。16年來持續串聯社會各界愛心，在歲末寒冬為慢飛天使家庭帶來支持與希望，也具體展現「相信有愛，就有奇蹟」的溫暖精神。

