相信自己勇敢逐夢 紅葉小將看見冠軍之路

影像好玩藝公益觀影活動現場合照

紅葉國小學生觀影後收穫良多

兒童文化藝術基金會盧彥芬執行長

為推廣閱讀品格教育，兒童文化藝術基金會於今(22)日舉辦影像好玩藝公益觀影活動，邀請臺東縣紅葉國小棒球隊師生觀賞臺灣棒球國家隊紀錄電影《冠軍之路》，基金會執行長盧彥芬表示，希望帶給偏鄉學子有不同的學習機會，幫助孩子打開國際視野，並從國家隊奪冠的艱辛歷程中，體會奮鬥向上的精神。

影像好玩藝計畫邁入第16年，盧彥芬執行長表示，「臺東地形遼闊，偏鄉學童平時較少有機會走進電影院，希望透過觀影體驗能增加學習興趣，因為影像閱讀跟書本同樣重要」，藉由電影棒球國手比賽的歷程，為孩子成長道路種下感動與夢想。

許多孩子是第一次進到影城看電影，學生王奕穎說，走進電影院的「感覺很新奇」，看完電影後有很多啟發，印象最深刻的是要相信自己，「人生就像一場電影，有挫折要自己想辦法克服，我會繼續在棒球這條路走下去」；學生林荿穠也分享，對國手在國外受訓忍受排擠，最終撐過來的精神，感到相當震撼，「很開心看到學長們獲得好成績，希望未來自己也能有好的表現。」

紅葉國小校長方穎豐強調，全校51名學生中有43位是棒球隊員，「透過觀賞紀錄片的機會，除了看見臺灣奪冠的驕傲，也讓孩子能了解成功需要堅持不懈，要用100分的熱情，一步一腳印實踐棒球夢想。」

基金會表示，感謝愛普生科技、3c彩研及芝蘭基金會的支持，透過社會資源的挹注，幫助偏鄉學子打破環境限制，開啟更廣闊的學習視野，並帶著肯定自我的正向勇氣，在未來的棒球與人生道路上，都能踏實且自信地成長。