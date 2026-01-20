相信音樂、告五人捐款揚善 挹注花蓮光復商工災後重建

記者湯平／花蓮報導

花蓮縣中區的教育重鎮國立光復商工0923遭遇馬太鞍溪洪災重創，面對校園設施受損、學生家庭經濟陷入困境的嚴峻挑戰，音樂圈傳來暖心援助消息。

國立光復商工表示，114年9月馬太鞍溪發生洪災，對國立光復商工造成不小的衝擊，不僅校舍與教學設備損壞，令校方擔憂的是，許多學生的家庭亦受到災情影響，面臨經濟變故，連帶衝擊學生的日常生活與就學穩定性。

國立光復商工校長陳德明表示，災後初期，學生連最基本的餐費與生活支出，多半仰賴社會各界善心人士及時救助，才得以維持正常學習節奏 。

廣告 廣告

陳德明指出，在重建的關鍵時刻，相信音樂國際股份有限公司與旗下超人氣樂團「告五人」得知校方困境，第一時間伸出援手，具體落實企業與藝人的社會責任，相信音樂國際股份有限公捐贈新臺幣150萬元，「告五人」捐贈新臺幣75萬元，總計225萬元捐款。

陳德明表示，學校將相信音樂及告五人這份珍貴的資源，全數專款專用於學生安心就學補助、每日3餐費用支應、校園環境重建及校務長遠發展基金。

陳德明強調，由於相信音樂及告五人的慷慨相助，讓師生在艱難的復原過程中，深切感受到來自社會的溫暖與支持，這股力量帶領國立光復商工順利度過洪災後的嚴峻考驗，而這份來自音樂界的暖流，修復了受損的校園，更在偏鄉學子的心中種下希望的種子。

相信音樂及「告五人」總計捐款225萬元捐款，而這份來自音樂界的暖流，在偏鄉學子的心中種下希望的種子。(光復商工提供)