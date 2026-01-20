相信音樂、告五人攜手送暖！捐225萬助花蓮光復商工災後重建

告五人為花蓮災後重建送暖。相信音樂提供

花蓮縣中區教育重鎮國立光復商工日前遭馬太鞍溪洪災重創，校園設施與學生生活受到嚴重衝擊，音樂圈即刻送上暖流。相信音樂攜手旗下超人氣樂團「告五人」，聯手捐贈總計新臺幣225萬元，全力支援災後重建與學生安心就學，為校方與學子注入關鍵援助力量。

此次捐款，相信音樂捐出新臺幣150萬元、告五人捐助75萬元，合計225萬元將全數專款專用，涵蓋學生就學補助、每日三餐費用支應、校園環境修復及校務長遠發展等項目，實際回應災後最迫切的需求，也展現企業與藝人攜手實踐社會責任的具體行動。

善心為偏鄉學子撐起希望

回顧災情，今年9月馬太鞍溪洪災對國立光復商工造成不小衝擊，不僅校舍與教學設備受損，更讓不少學生家庭面臨突如其來的經濟壓力，直接影響學生的生活穩定與就學狀況。校方坦言，災後初期學生基本餐費與生活支出，需仰賴社會各界的即時援助，才能維持正常學習節奏。

國立光復商工校長陳德明對此深表感謝，指出相信音樂與告五人的慷慨相助，讓師生在復原過程中感受到來自社會的溫暖支持，這股力量不僅協助校園修復，更為偏鄉學子撐起持續向前的希望。他也期盼這份善意能成為學生度過難關的重要後盾，陪伴校園一步步走出災後陰霾。



