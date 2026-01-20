相信音樂、告五人溫暖出手！捐225萬善款協助花蓮光復商工重建校園

告五人和經紀公司相信音樂，一同捐出225萬元善款，協助花蓮光復商工重建校園。（圖／相信音樂提供）

花蓮縣光復鄉在去年（2025）9月遭受馬太鞍溪溢流重創家園。其中光復商工更面臨重建命運，連帶讓當地學生家庭經濟陷入困境。對此，相信音樂與旗下藝人「告五人」得知後，聯手捐贈225萬台幣善款，幫助學生們重回以往平靜又安穩的校園生活。

位在花蓮縣中區的教育重鎮國立光復商工，歷經馬太鞍溪洪災重創後，不僅校舍與教學設備損壞，許多學生的家庭更面臨經濟變故，連帶衝擊到學生的日常生活與就學穩定性。

國立光復商工校長陳德明感性表示，災後初期，學生最基本的餐費與生活支出，多半仰賴社會各界善心人士的及時雨，才得以維持正常的學習節奏 。

相信音樂與告五人得知後，在第一時間伸出援手，具體落實企業與藝人的社會責任。相信音樂國際股份有限公捐贈新臺幣150萬元、「告五人」捐贈新臺幣75萬元，合計225萬元的捐款，將全數專款專用於學生安心就學補助、每日三餐費用支應、校園環境重建、校務長遠發展經費。

對於這份珍貴的資源，校長陳德明特別表達最深切的感謝。他強調，相信音樂與告五人的慷慨相助，讓師生在艱難的復原過程中，深切感受到來自社會的溫暖與支持，這股力量將帶領國立光復商工順利度過洪災後的嚴峻考驗，這來自音樂界的暖流，修復了受損的校園，更在偏鄉學子的心中種下希望的種子。

