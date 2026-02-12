相信高金素梅清白 羅智強：我下一個被清算、有坐黑牢心理準備

羅智強力挺高金素梅清白。翻攝羅智強臉書



國民黨立委羅智強今（12日）表示相信因案遭約談搜索的無黨籍立委高金素梅清白，自認他是下一個被清算的對象，也有坐黑牢的心理準備。

羅智強上午在臉書發文說，這二天，看到永遠站在監督最前線的高金素梅，遭到賴清德政權的檢調清算，於公於私，當然很難過。於私，和高金素梅並肩作戰這幾年，相信她的清白，也相信在「公平沒有被破壞」下，她絕對經得起檢驗。但關鍵就在，已被賴清德政權控制的檢調，有可能是公平的嗎？

羅智強說，助理費案，先不說，相信高金素梅的助理費絕無中飽私囊，大家想一想，高金素梅從政二十多年，為什麼是今天辦助理費？七連霸的民進黨立委林岱樺，她的助理費使用方式沒變，民進黨執政十年不辦她，要等到她想選高雄市長，還飆到民調第一名的時候辦她？辦到她高雄市長初選民調落敗？

他說，高虹安也是因為助理費被賴清德政權以貪污罪追殺，還好高院判高虹安貪污部分無罪，但更重要的問題是，據高虹安辦公室所述，她的助理費使用方式，是沿用李俊俋時的作法。請問，賴政權的檢調，查了高升監察院秘書長後、因拿公務車當寵物美容車而下台的李俊俋沒有？沒有。

羅表示，再來看所謂協會申請國營事業補助浮報一案，他依然絕對相信高金素梅絕無中飽私囊，但更重要的是，民進黨讓多少側翼和側翼協會，幾千萬、上億元的拿補助、拿標案，餵肥餵飽後，在大罷免時跳出來當打手。這中間有沒有浮報？有沒有弊端？更重要的是，賴政權掌控的檢調，有沒有去查辦？沒有，一件都沒有！

他說，至於查中國大陸製的快篩，更是笑話一場，民進黨執政為了讓綠友友大發國難財，搞得全台缺口罩、缺快篩。民眾為了「救自己的命」無不想方設法找快篩。結果，民進黨現在要查守護台灣人性命，幫民進黨收爛攤子的人？所以他說，賴清德想關高金素梅，何須「三大案」，三個字「莫須有」就綽綽有餘！賴清德劍指高金素梅，其實也是一個「政治宣告」。

羅智強認為，高金案是告訴還敢監督執政者的人，「檢調已經被賴清德武器化」，檢調已經被完全馴化，既是賴政權的盾，更是賴政權的劍。檢調的終極大招就是選擇性辦案，一方面放過綠色權貴，成為執政者的無敵之盾，只要檢調不辦，民進黨就不會有弊案。一方面嚴打政治異議，成為執政者的索命之劍，冷飯熱炒、老案新辦、以案查案、無案變小案、小案變大案，偵查大公開、媒體大造謠、雞蛋挑骨頭，就是赤裸裸的政治鬥爭！

他說，在賴清德「聖上」的統治下，他是用「聖人」的標準，追殺每一個敢監督他的人。但只要是受「聖上」的聖眷所顧，保你太平富貴，雞鳴狗盜不會有事，雞犬升天才是常態。馬英九、柯文哲、高金素梅，每一個都被「聖上」的「聖人天平」玩過。不要以為只有高金素梅，下一個抓誰，全看賴清德的高興。

他表示，雖然對高金素梅的清白有堅定的信心，但信心，在聖上的無敵之盾、索命之劍下其實已不足夠，白布被賴清德染黑，也不讓人意外。賴清德不是馬英九，馬英九不會染指司法，但賴清德才沒在和你客氣，在野制衡、民主監督，需要的已不只是「信心」是「決志」。前立委邱毅示警說，羅智強是下一個。

羅說，「我早就有心理準備，隨時會被執政者清算。民主寒冬，早就來了。現在從政，都要有被賴清德政治清算、坐黑牢的心理準備！」他認為，每一個在野的政治人物，都要擁有，被清算鬥爭也絕不屈服的堅強「決志」。

