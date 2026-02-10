「相信高金素梅為人處世」！王世堅：她站在台灣派這邊

無黨籍立委高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，北檢今（10）日分30路搜索高金素梅及張姓助理等人住處、國會辦公室，約談高金素梅及張姓助理共18人。對此，綠委王世堅受訪表示，自己相信高金素梅為人處世，並認為高金素梅還是站在台灣派這邊。

王世堅受訪表示，自己相信高金素梅為人處世，並認為高金素梅還是站在台灣派這邊。（示意圖/圖取自王世堅臉書）

針對高金素梅涉嫌詐領助理費，王世堅今日受訪時表示，自己相信高金素梅為人處世，也相信其政治立場，不管怎麼說，自己認為高金素梅還是站在台灣派這邊。

高金素梅涉嫌詐領助理費。（圖/資料照）

王世堅強調，台灣不分政黨，大家都是命運共同體，即便大家政治立場不一樣，但執政黨跟在野黨最終還是要以合作為優先，現在就讓司法歸司法，讓高金素梅從容面對司法，自己相信有些問題是可以被釐清的。

此外，立法院今早也發出新聞稿表示，有關檢調今天早上搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方通知院方後，派員陪同配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。立法院長韓國瑜也強調，相信高金素梅經得起檢驗，尊重檢調，但也希望針對所有立委的調查一定要公正，如果立委人權都不能保障，一般小老百姓就更辛苦了，並呼籲檢調單位，執行公權力同時要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手。

