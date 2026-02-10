相信高金素梅經得起檢驗 徐巧芯籲賴政府停止司法黑手打壓在野黨

國民黨立委徐巧芯聲援高金素梅，並呼籲賴清德政府停止將司法作為政治鬥爭工具。（圖／周志龍攝）

無黨籍立委高金素梅因涉及疑似詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等案件，遭台北地檢署偵辦。對此，國民黨立委徐巧芯今（10）日出面聲援，直呼「相信高金素梅經得起檢驗」，並呼籲賴清德政府停止將檢調作為政治鬥爭工具，對付在野黨。

台北地檢署今日清晨指揮調查局國家安全維護工作站，前往高金素梅位於陽明山的住處及其國會辦公室展開搜索。歷時約7小時後，檢調人員帶回大量物證，包括7個紙箱、2個行李箱及1台桌上型電腦，隨後裝車離去。

與高金素梅同為國會好戰友的徐巧芯表示，檢調選在過年前這個時間點大規模展開行動，針對相關人員提出疑似涉及詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領補助款等案件，時機與作法令人質疑。她指出，這三項案件本身與國家安全並無直接關聯，卻動用調查局國安站進行搜索，是否符合法治精神與程序正義，背後是否存在其他政治考量，社會大眾恐怕很難不產生質疑。

徐巧芯也提到，高金素梅近年在立法院的表現有目共睹，不僅問政認真，也長期致力於守護原住民權益，為相關族群發聲。她指出，高金素梅在立院期間對同仁相當照顧，其人格操守值得信賴，在「無罪推定」原則下，她相信高金素梅的清白。徐巧芯強調，相信高金素梅禁得起檢驗，並呼籲賴政府應將政治黑手拿開，停止將檢調作為東廠，「司法不是你對付在野黨、政治鬥爭的工具！」

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

