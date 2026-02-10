相信高金素梅經得起檢驗 韓國瑜籲檢方別成打手

立法院長韓國瑜（中）針對立委高金素梅（右）遭搜索一案發表看法。（圖／方萬民攝）

立法院長韓國瑜今（10）日表示，立委高金素梅辦公室遭到台北地檢署突襲搜索一案，搜索程序並沒有問題，自己相信高金素梅經得起檢驗，呼籲檢方對所有立委的調查一定不分黨派公正辦理，畢竟若立委的人權都不能保障，小老百姓更是求助無門，「千萬不要當政治的打手」。

北檢今天早上持搜索票先搜索高金素梅位在陽明山的北市住家，後向立法院方通知搜索範圍後，待高金素梅助理出現，旋即在保警戒護下搜索立法院高金素梅研究室，傳出她涉及《貪汙治罪條列》不實單據核銷及助理費請領問題，甚至有消息指出上綱到《國安法》問題，但北檢撇稱「目前不便回應或說明」，助理則說目前聯繫不到高金。

由於今天是第11屆立法院第5會期「會期已報到但還沒開議」期間，若要逮捕或拘禁高金素梅本人，應須經由立法院同意，各界因而非常關注韓國瑜說法。韓國瑜今天中午則在台北市東門地區的銀翼餐廳舉辦年終媒體尾牙，他直指北檢程序上完備，北檢檢察長確實有先致電給立法院秘書長周萬來，周萬來也有知會自己，所以有在立法院的人員陪同之下進到高金辦公室，程序上沒問題。

韓國瑜強調，高金素梅當立委20多年了，在立法院的表現可受公評，可以說是原住民的權益捍衛者，只要是原住民有關權益，高金素梅氣勢凌人「我們相信高金委員是經得起檢驗」。

韓國瑜重申，希望檢方對於高金以及立法委員所有委員一視同仁，執行公權力時也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

