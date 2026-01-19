相信黃董！力積電爆買盤直奔漲停 拆解「九命怪貓」黃崇仁四度轉型

【記者呂承哲／台北報導】美光科技（Micron）以18億美元（約新台幣569億元）現金收購力積電（6770）位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠，交易預計於2026年第二季完成，仍須待正式協議簽署及相關監管核准。市場解讀，此案可望為力積電帶來實質獲利挹注，激勵力積電週一（19日）開盤買單湧入，股價直奔漲停62元，高掛逾14萬張買單。

力積電今年以來股價大漲56%，若自去年川普關稅戰低點11.95元計算，股價漲幅近420%，為台灣晶圓代工族群中表現最強個股之一。回顧力積電歷史，其前身為DRAM廠力晶科技，因DRAM價格崩盤連年虧損，2012年底下市；董事長黃崇仁歷經9年轉型，力積電於2020年底登錄興櫃，定位為晶圓代工廠，並在2021年底轉上市掛牌。市場一路見證其起落循環，黃崇仁也被部分媒體形容為產業中的「九命怪貓」，股價大起大落更被網友戲稱「相信黃董，年底就懂」。

惟近年成熟製程產能過剩、中國價格競爭，以及日本合作案告吹等因素衝擊，使力積電股價長期徘徊在20至30元區間，並在2025年川普關稅戰期間一度探至11.95元歷史低點。不過隨第二季記憶體族群轉強，加上DRAM代工布局、先進封裝與海外合作題材發酵，股價逐步回溫。

針對銅鑼P5廠出售案，黃崇仁透過員工內部信說明，董事會已於115年1月16日核准與美光簽署意向書，預計在正式合約簽訂後18個月內，分階段將P5廠房轉讓予台灣美光，以協助其加速擴大在台DRAM布局。過程中將在不裁員、不影響營運前提下，既有設備與人員陸續遷回新竹廠區。

黃崇仁強調，公司堅持不主動裁員，將員工視為最重要資產，本次調整並非縮編，而是重新配置資源、聚焦更具競爭力的發展方向；對銅鑼廠同仁，力積電也將推動有序遷回安置計畫，引導人力投入更高價值的製程與技術開發，確保工作安定與長期發展。

黃崇仁並指出，力積電將藉由此次資源重整，逐步汰換老舊設備與低毛利產品線，轉型為以AI應用為核心的專業晶圓代工廠，聚焦3D AI DRAM、PWF、矽中介層、PMIC與GaN等高附加價值產品，期盼在同仁支持下，展開力積電的第四次轉型。

業界評估，力積電銅鑼廠具備高度即戰力，第一座廠已完成無塵室建設，第二座廠地下室亦已開挖，可望快速投入產能，第三座廠則已通過環評。對於目前產能供不應求的美光而言，堪稱難得資源；對力積電來說，則有助於自壓力仍重的成熟製程晶圓代工，轉回過去熟悉的DRAM產業，並有機會透過與美光合作切入先進封裝領域。在569億元資金挹注、同時避免過度資本支出的情況下，市場亦對力積電後市表現抱持期待。

