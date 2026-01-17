相信黃董！力積電585億賣廠美光 黃崇仁至員工信「1」承諾曝光

財經中心／師瑞德報導

力積電震撼宣布將苗栗銅鑼P5廠以18億美元售予美光，不僅挹注585億元現金優化財務，更藉此躋身美光HBM供應鏈，開啟第四次AI轉型。董事長黃崇仁更霸氣承諾「不主動裁員」，安排員工有序遷回新竹廠，專注於3DAIDRAM等高價值產品，讓網友齊聲跪喊「黃董真的懂」！

黃崇仁致同仁密信曝光！承諾零裁員、共創AI新紀元

面對公司重大資產處分，力積電董事長黃崇仁於1月17日第一時間向內部員工發出公開信，親自揭露與美光（Micron）深度綁定的合作細節。黃崇仁在信中感性表示，員工是公司最珍貴的產物，因此他代表公司鄭重承諾「堅持不主動裁員」，此次廠房轉讓絕非為了精簡人力，而是戰略資源的重新配置。針對原銅鑼P5廠的同仁，公司已規劃為期18個月的「有序遷回」方案，將引導同仁轉往新竹廠區，投入3DAIDRAM等具備高競爭力的AI技術開發領域，確保每位夥伴在轉型浪潮中都能安定工作。

585億天價交易！力積電處分銅鑼廠加速優化財務

這場震撼半導體圈的收購案，由力積電董事會核准與全球記憶體巨頭美光簽署獨家意向書（LOI）。美光將斥資18億美元（約新台幣585億元）現金，買下力積電位於苗栗銅鑼的P5晶圓廠及約30萬平方英尺的無塵室空間。此舉對美光而言，能與台中廠區形成強大的區域綜效，擴大其在台DRAM產能；對力積電來說，則是獲得了龐大的現金挹注，用以汰換新竹舊廠設備並改善獲利體質。交易預計在2026年第2季完成，屆時將開啟雙方長期的策略夥伴關係。

躋身HBM供應鏈！力積電第四次轉型「由黑翻紅」

力積電在此次交易中展現了精準的商業佈局，不僅是賣廠領現金，更成功爭取到美光以「預付貨款」方式預約其HBM後段晶圓製造（PWF）產能，標誌著力積電正式擠進全球AI龍頭美光的供應鏈名單。未來力積電將不再侷限於低毛利的成熟製程，轉而專注於晶圓堆疊（WoW）、矽中介層（Interposer）及電源管理IC等高附加價值產品。這場被黃崇仁定義為「第四次轉型」的戰役，透過與世界級記憶體大廠的深度合作，讓力積電在AI時代精準轉骨，邁向穩定獲利與永續經營。

以下是《黃崇仁發給員工一封信》全文：

各位同仁大家好：

今天，我要向大家分享一個公司發展的重要里程碑，這不僅是力積電營運策略的重大調整，更是我們走向 AI 時代的關鍵一步。

經115年1月16日董事會核准，公司將與美光科技（Micron）簽署意向書，計劃將銅鑼廠（P5）廠房，在正式合約簽定18個月內分階段轉讓予台灣美光，以協助美光加速並擴大其DRAM在台灣的佈局。P5的設備及人員，將在不裁員、不中斷營運的情況下，陸續轉回新竹廠區。

此外，美光不僅以預付貨款方式預約我們的 HBM 後段晶圓製造（PWF）產能，將力積電正式納入其HBM供應鏈，與力積電建立長期的代工夥伴關係。美光也將協助力積電精進利基型DRAM代工事業，協助力積電切入下一代DRAM製程技術。透過與世界級記憶體大廠的合作，公司將得以優化自身財務結構、技術藍圖及營運體質，讓朝穏定獲利及永續發展的願景邁進。

在這次轉型過程中，我深知各位最關心的是自身的工作安定。在此，我代表公司鄭重承諾：

1. 堅持不主動裁員：公司視每一位同仁為最珍貴的資產，本次調整絕非為了縮減人力，而是為了將資源重新配置並集中於更有競爭力的戰略目標。

2. P5同仁的妥善安排：對於銅鑼廠的同仁，公司將會進行「有序遷回」的安置計畫。我們需要毎一位同仁的全力參與，並引導同仁參與更高價值的生產與技術開發工作。

透過這次資源的重新配置，我們將汰換新竹廠區舊有設備及低毛利產品線，強化營運效能，公司將轉型為以 AI 應用為核心的專業晶圓代工廠，並專注於高附加價值產品線如 3D AI DRAM、WoW（Wafer on Wafer）、PWF （Post Wafer Fabrication）、矽中介層（Interposer）與矽電容（IPD）、PMIC、GaN/MOSFET、IGZO 及其它等應用于AI伺服器及AI邊緣運算領域的產品線。

這將是力積電第四次轉型，感謝每一位同仁在轉型期給予公司的信任與支持，讓我們一起開創

屬於力積電的 AI 新紀元。

祝大家 工作順利、平安。

董事長 黃崇仁 敬上

115 年 1 月 17

