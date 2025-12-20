相信一見鍾情 普丁坦承「戀愛中」

俄羅斯總統普丁大方承認自己正在「戀愛中」。美聯社



俄羅斯總統普丁週五（12/19）舉行年終記者會，對媒體提問幾乎有問必答。有記者問他的感情狀態，普丁坦承自己正在「戀愛中」。

在這場公開記者會上，普丁回答現場記者及民眾電話提問。期間，一名俄國官方媒體記者問普丁：「你曾說過，相信確實存在一見鍾情。總統先生，您現在正在談戀愛嗎？」

普丁簡單明瞭地回：「是的。」他並未進一步說明戀愛過程或對象。

現年73歲的普丁與前妻柳德米拉（Lyudmila Ocheretnaya）於2014年正式宣布離婚，兩人育有兩名女兒。

俄羅斯總統普丁與前妻柳德米拉於2014年正式官宣離婚。美聯社

然而在他的婚姻期間曾流傳擁有多名情婦，包括現年42歲的前體操選手艾琳娜（Alina Kabaeva）。據傳兩人在一起長達18年，艾琳娜還為普丁生了兩個兒子，目前分別為10歲和6歲，一家4口住在普丁的一處秘密住所。

俄羅斯總統和俄國體操皇后艾琳娜（Alina Kabaeva）據傳育有兩名私生子。美聯社資料照片

除了艾琳娜，普丁還疑似與女富豪克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）有婚外情，兩人所生的女兒已22歲，目前定居巴黎。

不僅如此，過去多年盛傳，普丁在58歲時看上當時年僅17歲的俄羅斯選美皇后愛麗莎赫爾雪娃（Alisa Kharcheva）。據說普丁會在艾琳娜不在家時，找人安排和赫爾雪娃幽會。

