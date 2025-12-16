相對論／羅文嘉：鐵桿頂客族 感謝上天給孩子 高孔廉：問到痛處了 都是太太下工夫

羅文嘉（左二）曾是台北市政府新聞處長，一九九○年代就頻上新聞版面。本報資料照片

高孔廉與羅文嘉都在人生爬坡上升階段就專注政治志業，外人眼中兩人無法跟一般人一樣陪孩子成長，但他們關心孩子的溫度始終如一溫潤的。

問：兩位都是父親，能否分享與孩子的互動跟教育原則，如何在工作與生活中取得平衡？

高孔廉（以下簡稱高）：這問到我的痛處了。我在兒子的教育上幾乎沒有施展任何影響力，我一九七五年回到台灣，在東吳大學教書，第一個兒子在一九七六年九月出生，第二個兒子也隔不到兩年就出生了，但我從一九八八年開始兼辦大陸工作，那時小孩十二歲是國中，我幾乎沒有時間去管他，他們的教育都是我太太下了很大的工夫。後來老大就讀成大資源工程、computer science，老二原來念的是電機，後來又轉到Apple去做軟體了。他們能夠發展得很好，我只能祝福，所以現在只能提醒他們，身體保養好很重要。

羅文嘉（以下簡稱羅）：我和另一半劉小姐（劉昭儀）愛情長跑九年才結婚，我們是鐵桿頂客族，直到剛好因緣際會，羅小姐來到我們家，隔了一年又有羅小弟，這十幾年來，我一直很感謝上天讓我有這兩個孩子，他們改變了我對生命乃至對世界的很多想法跟觀念，構成了我中年之後很重要的一部分。所以我非常重視家裡的相處跟家庭價值，每一年都有家庭旅遊日，即使有一年我在打選戰，我也跟老闆說對不起，接下來兩個禮拜是我的家庭旅遊日，怎麼樣我都要帶他們出去，甚至還有父子旅遊。我鼓勵台灣的年輕朋友，勇敢努力去生小孩或養小孩，那是一種生命完整的體驗，我曾經想說不需要，等我有了之後，我發現那是人生中非常珍貴的，所以如果問我，我就說，生一個都不夠，至少兩個，三個、四個更好。

高：你現在還可以。（羅笑回：現在沒辦法了）

羅：五十幾歲剛好是我最壯年的時候，我選擇離開政治圈回去種田、開書店，直到二○一八年底、二○一九年初才因為民進黨選舉失敗，回黨中央當秘書長，當了一年之後又再回去了，所以我有超過十年時間離開政治第一線，也是因為我體會到生命中很重要部分其實是你與家庭和家人的關係，我覺得小孩子成長沒辦法等待，我曾跟我女兒說，以後你再也找不到一個男人，像我這麼愛你。

高爬山 享受汗濕享受美景

問：工作之餘，兩位有什麼興趣愛好或舒壓方式？

高：兩千年下來的時候曾經想學高爾夫球，我沒有體育細胞，打完以後發覺不但沒有愉快感，而且手臂會痛。前面一段時間喜歡爬山，也是當年我跟研考會的同事黃俊英，我們常在木柵爬二格山，我覺得出一身的汗到山上把濕的衣服換掉，精神很好，看到很好的風景，是非常愉快的一件事。旅遊我也喜歡，前一陣子我和全家人去阿拉斯加坐郵輪，那是我們全家相聚最愉快時間，這幾天我們四兄妹聚在一起吃飯聊天，也非常愉快。有人喜歡打麻將，我不大會打，但現在要練一點，人家說這玩意對（預防）失智症有幫助。

羅除草 一除三小時很療癒

羅：我從懂事到大學畢業，剛好是傳統跟叛逆交會的時代，回想起來，有些地方我一直以為我很叛逆，比如在我大學時期參加學運反抗體制，到中年之後才發現，其實有些部分我很傳統，為什麼同時發生在我身上？我覺得我的時代就是這樣子。我是客家人，客家人一直有「忠孝傳家」祖訓以及耕讀的生活，所以我離開政治的那幾年，就試著去過耕讀生活，本來我覺得過一兩年大概就倦了，結果沒想到我過了十年。到了現在假日沒有公務時我就會去山上除草，一除三個小時，早晚各一次，對我來講那已經不是一種興趣，那非常療癒。

