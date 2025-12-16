相對論／高孔廉：海基會大樓 14個月完工 羅文嘉：第一次進去 哇！很漂亮

位於大直現址的海基會大樓外觀大器宏偉，是許多路過的人打卡的景點。其實海基會也歷經「孟母三遷」，才在國防部前部長宋長志官邸落地生根。

記者問：兩位都與兩岸事務工作有不解之緣，之前是否曾經相識？

年紀差22歲 兩人第二度見面

羅文嘉（以下簡稱羅）：我跟高秘書長今天是第二次見面，第一次是一年多前我剛接海基會秘書長時，海基會董事中，有國民黨推薦的董事鄧岱賢先生，我去（拜會）了才知道鄧先生在高秘書長麾下，所以那天下午匆匆忙忙也打擾了高秘書長，小聊一下。我們年紀差了廿二歲，所以是不同世代，以前比較少機會有碰面或交集，如果說真的有交集，應該就是海基會。

廣告 廣告

高孔廉（以下簡稱高）：我跟文嘉兄過去是不認識的，只知道他是學運出身，同時他也是阿扁很重要的幕僚，提供很多的意見，後來的認識就像剛剛說的，他到海貿會來拜會鄧岱賢，海貿會是江丙坤先生成立的，因為他在二○一八年不幸過世，後來會員就推舉我接任會長，今年三月已經兩任期滿卸任，所以現在無事一身輕。

一九九一年正式成立專職的單位陸委會及海基會，這兩個會都是我在兼辦的時候設計將來怎麼運作，坦白講，後來運作跟我們原先設計是不符合的，原先想法是海陸兩會人員能夠互調，但後來遇到年資沒辦法計算的問題，當時我去考試院協調，後來解決了，所以在兩岸條例中有相關條文，這是所有財團法人裡面的唯一情況。

後來在同年十二月十六日，大陸也成立了海協會，坦白說，海協會還真像是我設計的一套人馬，根本就是「一套人馬、兩塊招牌」，那（反而）我們變成兩套人馬，老實講運作不是那麼順暢，早期還曾經發生過「海陸大戰」。

問：坐落於大直的海基會大樓設計新穎令人印象深刻，有特別的巧思嗎？

羅：我第一次走進去（海基會大樓）時，或很多朋友進去之後都不免會讚歎說，哇！這個大樓蓋得非常漂亮。

原大樓老舊 蓋新樓話說從頭

高：二○○八年馬政府恢復協商，海基會三個任務，一個是協商，就是協商談判簽署協議，第二是交流，當時有很多大陸的訪問團來，第三就是服務，包括對台商、台生、陸配、陸生等。當時很多大陸的團體來，可當時海基會是在民生東路大樓裡面，大樓本身也有點老舊了，裝潢已經用了廿幾年，給客人看實在是不好看，江丙坤先生就以私人關係去募款，印象中募了六億八千萬元，我們本來想買一個大樓，可是沒有適當的，於是就想到單獨蓋，就跟總統報告，馬英九總統就指示說找找看，當時軍方找了幾塊地給我們，有一塊在木柵，不大合適，因為沒有捷運，有一塊在建國北路，應該是很好的地點，可是路幅很小，遊覽車進不去，後來選到這一塊地方（國防部前部長宋長志官邸），那時候高華柱部長幫忙很多，選了這一塊地方後，江丙坤正率團在大陸訪問，我打電話給他，他立刻跟我講「趕快要下來」。

這塊地的面積以及容積率，蓋起來正好就像現在這個樣子，比我們實際需要的面積稍微大了一點，但是大了一點是可以出租的，但是原先我們要出租的時候，政府很多限制。

羅：現在還是有限制。

高：你們已經租出去了我知道。

高：我們取得用地、執照，從動工到完工搬進去，很難想像，十四個月就辦到了。我個人掛名督導，實際上兩人貢獻非常大，一位是副秘書長馬紹章，另一位是當時主秘萬英豪。大樓不是正方形，有點圓形，也有避開路衝的設計。大陸訪客來了都非常稱讚。而且我們在某些層樓有陽台設計，是要做什麼呢？抽菸用。此外大樓還得到綠建築認證。

【看原文連結】

更多udn報導

長菜花？男大生下體冒出一整排小白點 醫喊免驚曝1事

國中數學全忘光？ 孩子拿題目來問他苦喊：只記得1定理

全家上架1款聯名鮮食「限時1元」 老饕大讚：香氣十足

百年巨乳史「天乳運動」震撼史冊！艾怡良隆胸討好金主