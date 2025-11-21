相差16歲！胡彥斌忘情激吻易夢玲 海邊激情擁吻影片曝光

【緯來新聞網】中國歌手胡彥斌近日被拍到與相差16歲的中國網紅易夢玲在馬爾地夫共度假期，兩人不僅親密自拍，還多次擁抱接吻，引發外界對其新戀情的熱烈討論。

胡彥斌忘情激吻易夢玲。（圖／翻攝微博）

現年42歲的胡彥斌與26歲的易夢玲在當地形影不離，影片可以看到兩人互動宛如熱戀情侶，在海灘擁吻，胡彥斌不時拿出手機記錄兩人甜蜜時刻，顯示兩人關係頗為親密。



易夢玲曾於2020年與音樂人馬思唯公開戀情，2023年參與戀愛實境節目《怦然心動20歲》第三季，今年亦出現在古裝劇《萬古最強宗》與都市劇《美人余》中。她因清新氣質與亮眼外貌，被封為「AI女神」及「最美校花」。



胡彥斌的感情動態歷來備受矚目，最為人熟知的是2015年與小他九歲的演員鄭爽交往，當時他在微博公開兩人親吻影片，證實戀情，但這段關係僅維持一個月即結束。之後他屢次被拍到與女性友人同行，甚至曾被鄭爽父親批評為「花心」，此次與易夢玲的互動曝光後，再度引發外界對其戀愛狀況的討論。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

TXT秀彬被封「三大美男」之一 金鍾國「姪女」也是鐵粉

主播戴立綱曾任教6年再度授課 孫怡琳受邀當夏令營講師喊期待