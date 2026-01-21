相差17歲不是問題！吳奇隆甜寵劉詩詩：從今以後，我的一切都歸妳

演員吳奇隆和女星劉詩詩因拍攝《步步驚心》相識，劇中八爺對被貶入辛者庫的若曦承諾，一定會奪取帝位來娶她，誰料劇中的承諾變成現實版，戲裡揪心但戲外延續長情，兩人由銀幕情侶升級，他們也索性大方認愛：「我們很珍惜這份得之不易的感情！」，不得不讓人感嘆緣分妙不可言。《優活健康網》特摘此篇分享吳奇隆與劉詩詩的愛情故事。











2013年吳奇隆就在社群公開兩人甜蜜合照，小倆口在2015年登記結婚戀情修成正果，消息傳出粉絲紛紛喊「四爺與若曦」終於不再分開，2019年更迎來兒子步步的出生，一家感情甜蜜，吳奇隆更是將劉詩詩捧在手心上寵愛。

相差17歲的戀情不是問題



吳奇隆最早與「娘娘」蔡少芬有段戀情，雖然兩個命運相似都是缺愛的人走到一起，但最終面對聚少離多的異地戀還是分開了；後來到拍攝《蕭十一郎》時吳奇隆遇見馬雅舒，遇見了一個能給予他愛的女人，滿足彌補原生家庭帶給他的種種遺憾。

然而，就算再好的感情，也會因為累積雞毛蒜皮的小事與錢的問題而傷了感情，因為吳奇隆的敬業拚工作，讓兩個人結婚2年「同床共枕的次數不超過5次」，再深刻的愛也以消磨殆盡劃下結局。

拍攝《步步驚心》時期，吳奇隆熬過了最難的時光將所有的債務已還清，這時正遇見了陽光、充滿愛意的劉詩詩，漸漸融化了他封鎖多年的內心，讓他感受到了人生的幸福，與她步入了婚姻。

在典禮上吳奇隆緊抓著劉詩詩的手語帶哽咽的說：「我埋怨過老天，祂對我不好，對我不公平，讓我經歷很多奇怪的磨難，讓我經歷過很多不開心的事情，現在我終於明白，因為祂把最好的留給我。」，劉詩詩也心疼地回應說：「我會好好地對你的！我的肩膀給你依靠。」，相差17歲的戀情起初不被外界看好，但幸福模樣讓大家相信真愛的存在！





這輩子，都不會讓劉詩詩哭



劉詩詩婚後重心移往家庭，直到兒子逐漸長大，今年才終於復出拍攝新戲，近日與劇組聚餐時更被捕捉到吳奇隆探班甜蜜護妻的身影，破除近期盛傳兩人婚變的謠言。事實上，「步步CP」四爺與若曦依舊恩愛如昔，且私底下吳奇隆更是眼裡只有老婆，多方面寵愛劉詩詩，簡直是老公教科書。

吳奇隆對劉詩詩非常疼愛，更因為種種窩心舉動讓他獲得了「寵妻狂人」的稱號，把自己影視公司的股份大部份轉讓給她，對老婆的愛用行動證明自己說過的承諾：「從今以後，我的一切都歸妳！」；兒子出生後他更化身超級奶爸，不只幫忙家事連煮飯也不假他人之手，且樂於為劉詩詩下廚，常喊著：「老婆什麼都不用做，我來就好。」。

過往在節目上吳奇隆被問及老公送命題：如果老婆哭的話怎麼哄？他立馬回答「你們都搞錯重點了，最重要的是怎麼可以讓她哭！」寵溺的完美妙答獲得一致好評，吳奇隆更直接霸氣宣佈：「這輩子，都不會讓劉詩詩哭！」，寵妻行為溢於言表。









（本文獲媽媽經授權轉載，原文為：有一種愛情叫吳奇隆與劉詩詩！「從今以後我的一切都歸妳」耐心寵妻眾人欣羨）（圖片來源：新浪娛樂）

