相差3歲演母子！ 曹佑寧開口喊「阿母」 林思宇笑翻

【緯來新聞網】靈異驚悚電影《祭弒》14日晚間回到重要拍攝地基隆舉辦首場特映會，監製曾禎率領主演曹佑寧、林思宇（宇宙）出席放映，兩人相差僅3歲卻飾演母子，在片場首次見面就相視大笑。曹佑寧回憶在基隆拍攝的日子，笑稱自己對基隆的印象就是「美食超多」，蠻喜歡海洋廣場跟城隍廟周遭，對基隆夜市小吃更是如數家珍，「我最喜歡吃螃蟹羹！每次來基隆都很開心，因為可以吃好多美食。」

曹佑寧回憶在基隆城隍廟拍攝期間，感覺有種在家的安全感。（圖／威視提供）

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《祭弒》開場的華麗驅魔場面，便是在歷史悠久的「基隆護國城隍廟」實景拍攝，飾演何仙姑乩身的曹佑寧表示：「很開心有機會可以在百年廟宇拍攝，有一種莊嚴且安定的氛圍。」除此還到中山人行陸橋、頂樓藝術工作室等地取景，導演邱晧洲力讚：「基隆給我的感覺，是一座很適合拍電影的城市。」



談到這次在百年城隍廟拍攝的經驗，曹佑寧表示：「這是我第二次為了工作來到基隆，在人潮眾多的地方拍攝很有生活氛圍。待在廟裡一整天，感覺有一種在家裡的安全感，拍攝過程也非常順利。」



林思宇這次在《祭弒》中演出曹佑寧童年時期的母親，且兩人皆飾演「何仙姑」的乩身。過去多在運動場碰頭的兩人，初次戲劇合作竟成了「母子」，現實生活僅差3歲的他們，在片場首次見面就相視大笑，林思宇笑說：「他大方的叫我一聲『阿母』，我也回他『兒ㄗㄨ～』，幽默的互動讓我們很快建立起默契。」



林思宇的戲份並沒有在基隆拍攝，但有特別到基隆參與開鏡拜拜，她還興奮分享自己的基隆美食清單，直呼：「每次來就一定要吃天婦羅、鼎邊趖、泡泡冰等等 所以這次趁著到基隆首映，也一定要去走走吃吃。」《祭弒》將於4月30日全台上映。

林思宇《祭弒》演出主角童年時期母親，與曹佑寧皆飾演仙姑乩身。（圖／威視提供）

監製曾禎（左起）、主演曹佑寧、林思宇回到電影拍攝地基隆出席特映活動。（圖／威視提供）

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