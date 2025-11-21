相差42歲！61歲富商迎娶19歲少女 送豪車當賀禮

一名61歲的家具企業家哈吉杜里（Haji Duri），迎娶年僅19歲的新娘娜比拉（Nabila）。（圖／翻攝自X）





印尼中爪哇省近日出現一場因年齡差距而受到矚目的婚禮，一名61歲的家具企業家哈吉杜里（Haji Duri），迎娶年僅19歲的新娘娜比拉（Nabila），兩人相差42歲的婚事在當地社群平台掀起熱烈討論。事件源自一段在TikTok流傳的婚禮影片，畫面曝光後迅速在印尼網路引發關注，不少網友議論紛紛。

依據印尼《TribunNews》等多家媒體報導，這場婚禮的影片最早由一名TikTok用戶發布。影片中，身穿白色禮服、頭戴以茉莉花裝飾的簡約頭巾的娜比拉，在兩位伴娘陪同下緩步進場，畫面唯美且充滿典雅氣息。影片上傳者在貼文中寫下「19歲女孩被61歲男人求婚的美好」，並強調「愛情不分年齡」，一句話也讓這樁婚事引來更多討論。

新郎哈吉杜里來自中爪哇省的傑帕拉（Jepara），為當地知名的家具廠商，長年從事木製家具生產與出口，在業界累積了相當雄厚的財力。婚禮當天，他不僅以隆重儀式迎娶少女新娘，更將一輛卡其色Honda HR-V當作結婚賀禮送給對方。這輛車在婚禮現場透過拖車載運抵達，被繫上象徵喜慶的彩帶，並由車隊護送入場，成為現場最吸睛的焦點之一。

由於兩人年齡差距極大，消息曝光後立刻在網路上掀起不同聲音。有網友猜測，娜比拉可能曾在同齡或年紀相近的戀情中受過傷，因此選擇年長、成熟且經濟穩定的伴侶；也有人認為，面對現實壓力，選擇一位生活條件良好的對象是一種務實決定。而支持者則表示，婚姻本質是兩人願意，外界無需過度批評，只要雙方心甘情願，便是值得祝福的喜事。

有部分網友質疑如此大的年齡差是否可能影響婚後相處。（示意圖／翻攝自pixabay）

然而也有部分網友質疑如此大的年齡差是否可能影響婚後相處，甚至有人擔憂可能存在依附關係、家庭壓力或經濟不對等等問題。對此，新人雙方並未公開回應，也沒有透露兩人的交往經過與認識過程。

