相差55歲的銀幕親吻 《阿凡達：火與燼》澄清沒有真的親下去

飾演蜘蛛的傑克查恩（左）與飾演琪莉的雪歌妮薇佛，戲外他們有55歲的差異，也讓這場銀幕吻戲格外引人注目。（20世紀影業提供）

如同事前所看好的，《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）上映全台五天賣破新台幣1億2470萬元，全球票房達每3億4500萬元，締造了現象級的熱賣成績。但是觀眾都想知道，片中發生在傑克的養女琪莉，與人類小孩蜘蛛之間的那個吻，到底是真的嗎？畢竟飾演琪莉的女星雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）戲外可是76歲，飾演蜘蛛的傑克查恩（Jack Champion）當年才15歲，這樣親下去，是不是怪怪的？！

琪莉是人類與納美人DNA混合後的人種，包括葛蕾絲博士生前的一部分，因此這個角色請回當初飾演葛蕾絲博士的女星雪歌妮薇佛，透過動態捕捉的技術詮釋琪莉。在另外一方面，蜘蛛則是當年還是青少年的演員傑克查恩演出；他們片中親吻的話，戲外可是有著55歲的鴻溝，怎麼說都有點太過火了。所以雪歌妮薇佛說，「我知道那一幕需要非常謹慎處理，因為當中包括了親吻。很明顯地，我沒有真的親他，因為拍戲當時他才14或15歲。」

琪莉是混合人類與納美人的DNA，也包括了葛蕾絲博士生前的一部分。（20世紀影業提供）

不過拍戲時才14或15歲的傑克查恩，等到電影上映時，都已經21歲了。至於那一幕的親吻，是怎麼拍的，雪歌妮解釋，導演詹姆斯卡麥隆（James Cameon）請傑克挑出一位適合可以跟雪歌妮親吻的人選；之後劇組也另外挑選一位，適合跟傑克拍攝吻戲的對象，可以說已經充分考慮到這些相關的顧慮，「所以我想這樣做是很棒的，在拍攝前已經做好萬全準備，這種事情真的不容許任何犯錯的意外。」

在現實中，雪歌妮薇佛是個高個子女性，在銀幕上琪莉看起來也比蜘蛛高，她認為這種身高差才有趣，「身高一點都不重要，我喜歡這種反差的趣味，很完美。」

蜘蛛則是反派人物的柯邁斯上校的小孩，卻被傑克一家人所收養。（20世紀影業提供）

至於為什麼蜘蛛與琪莉會有吻戲，更重要的是，為何蜘蛛會想親吻身高比自己高很多琪莉？這一點是反應導演詹姆斯卡麥隆的成長經歷，因為他在就讀中學時，往往都親吻比自己更高的女生，「對於琪莉跟蜘蛛是否該保持單純的兄妹之情，有很多創作上的爭議。我想，不如放手去探索那個尷尬年紀的愛情，因為他們的確不曉得如何面對或表達。就我自己來說，我喜歡那個在瀑布上親吻畫面，因為她比他足足高了一個頭，她不得彎下腰。當我還是中學生的時候，我的記憶是所有的女生都比我高，但這也無法阻止我。我只記得她們都很酷，雖然她們比我高大。」

《阿凡達：火與燼》幕後花絮

