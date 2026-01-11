相愛相殺20年！吳克群首次合作戴佩妮 歌曲〈念念〉深情出爐

【緯來新聞網】吳克群與戴佩妮並肩走過華語樂壇二十年，2人終於迎來音樂生涯的首次正式交會，全新單曲〈念念〉以慢情歌形式承載時間與情誼，回應二十年友誼與心念，見證「念念不忘，終有回響」的溫柔真諦。

吳克群與戴佩妮合作單曲〈念念〉。（圖／六度空間提供）

〈念念〉由吳克群作曲、葛大為填詞、戴佩妮製作，並邀請Terence Teo編曲，以節制、留白與細緻情感描繪細水長流的想念與牽掛。兩人相識於華語樂壇最繁盛的年代，是互損的好友、彼此的聽眾與見證者，卻始終未曾在音樂上真正交會。這次合作被形容為一場遲來卻剛好的靈魂對話：他以旋律坦誠，她以製作回應；他把曲交給她，如把心事交給最信任的樹洞；她以製作照出另一個靈魂的輪廓。

〈念念〉由吳克群作曲、葛大為填詞、戴佩妮製作，並邀請Terence Teo編曲。（圖／六度空間提供）

戴佩妮提到：「我已經很久沒有製作完全非自己詞曲的作品，但因為是克群，加上他本來就是非常成熟的音樂人，所以特別期待會碰出什麼火花，因此毅然決然接下挑戰。這算是我們在音樂上的『正式』第一次合作！」她特別邀請長期合作的大師Terence Teo擔任編曲：「最後一遍副歌我刻意留了『留白』，沒有把情緒唱滿，而是希望讓人感受到『心跳漏一拍』的畫面。想念不一定能見或說出口，但會悄悄存在，回響在心裡，也回響在耳邊。」



談到友情，她笑說：「直到前幾天聊天時克群才突然發現自己比我小一歲！他一直像把我當妹妹照顧。雖然每次見面都像冤家互嗆，但他個性很好，遇到不公平的事會立刻替朋友打抱不平，反差其實挺可愛的！」她更罕見認真地說：「如果有一天我在圈內需要幫忙，第一個會找的男性友人一定會是克群，可見他在我心中的份量。」

戴佩妮親自演出〈念念〉MV。（圖／六度空間提供）

除了製作之外，戴佩妮也親自演出〈念念〉MV，她透露：「當初有三四個腳本可選，最後挑了現版。主要是想過過戲癮（笑）。雖然不像克群近期的AI作品那麼炫，但故事本身有一些省思的情節翻轉，我覺得很有意思。」兩人的好交情，也在MV拍攝現場的歡笑互嗆、相愛相殺中體現得淋漓盡致。她也笑稱這支MV距今已拍攝超過一年，「現在再看成片，還是會忍不住想，如果能再演一次應該會更好。」



吳克群表示：「佩妮無疑是我見過最全能的創作人之一，更是一位願意為朋友兩肋插刀的俠女。這場跨越20年的合作，是我音樂生涯中極為珍貴的快樂體驗。葛大為填寫的歌詞，為世間所有對消逝事物的留念，譜寫了最深刻的註解，而佩妮的製作則完整了這首歌。」

吳克群稱讚，戴佩妮是他見過最全能的創作人之一。（圖／六度空間提供）

「朋友總是來來去去，而知己是一輩子都會念念不忘的存在，我格外珍惜與Penny之間的這份友誼。」他笑言，自己最欣賞佩妮的，是她在音樂創作上的執著與認真——對旋律、氣口、情緒的呈現都力求完美、從不敷衍。也因為如此，兩人在創作上自然形成了極高的默契；她在製作中的『碎碎念』，其實就是另一種形式的念念不忘，最終都會化作音符，回響在作品之中。



〈念念〉在1月11日正式上線，讓所有的念念不忘，在時間裡迎來最溫柔的回響。

