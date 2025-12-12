相愛25年淚灑婚宴！高欣欣、李國超百萬擺席嘆「很久沒行房」

【緯來新聞網】高欣欣、李國超愛情長跑25年，在登記結婚5年後的今晚（12日），於維多麗亞酒店席開38桌補辦婚禮，花費約百萬元。他們深耕戲劇圈多年，結交許多八點檔好友，可惜有些人忙於拍戲無法到場祝賀，但最讓新人揪心的，絕對是日前猝逝的音樂人屠穎，他們特地為祂留了一個位子，講著講著忍不住落淚。擦乾淚水後，李國超馬上發揮幽默感，笑稱「很久沒行房」，讓高欣欣聽傻了。

高欣欣（左）和李國超甜蜜親吻。（圖／記者陳明中攝）

李國超18歲時就和屠穎認識，長達43年的情誼，頓時失去好友讓他悲痛不已，所以在今晚的婚宴，特地為屠穎留了個位子，「反正我一個很好的摯友，我們一起玩音樂、一起長大，不管怎麼樣，我在今天還是留一個空位給祂，我說『你一定要到啊』，我特別想祂」，接著與高欣欣忍不住落淚。



他們認為今年不是一個好年，「從年初到現在，都發生好多不好的事情」，所以希望透過年底的這場婚宴，讓大家都能沾沾喜事的好運，「希望未來大家都可以平安、愉快、健康」。至於有邀請屠穎的家人？李國超表示不方便透露，「因為我們要尊重他們家屬」。

高欣欣（左）和李國超老夫老妻卻很有儀式感。（圖／記者陳明中攝）

收起悲傷的情緒，李國超透露表演嘉賓之一的李天柱是主動報名參加，還堅持要上台唱歌，「我心想太好了！柱哥永遠是我的大哥」。此外，星友王上豪也會表演小提琴。



這場婚禮是高欣欣一手包辦，她笑說：「這位李大爺呢......他比較隨遇而安，說真的這場婚宴算是我想辦的，所以換一個角度想，就是我想要什麼樣的婚宴我做主。」李國超則替自己講話「我是完全配合」，且信用卡已經準備好了。

高欣欣（左）和李國超講到已逝好友落淚。（圖／記者陳明中攝）

早已是老夫老妻模式，高欣欣稱沒有安排「噁心話」說誓詞橋段，但感覺李國超有所準備，不過今晚還會洞房花燭夜？新郎突哀嚎：「老實說，我已經很久沒有行房了。」高欣欣趕緊跳出來說老公愛開玩笑，總之今晚會待在飯店睡一夜。



本次婚宴，李國超在美國的家人都到場，與前妻生的寶貝女兒李尤同樣現身祝福，且會詢問高欣欣有無需要幫忙。此外賓客名單集結許多藝人，陳美鳳、侯怡君、翁家明、倪齊民、何豪傑、王瞳、蘇晏霈、傅子純、曾子益、黃文星、賴慧如、張家瑋、吳皓昇、陳仙梅、梁佑南、江俊翰、柯叔元、謝承均、江宏恩等都會到場；與高欣情同姐妹的閨密團，兵家綺、林千鈺、高宇蓁、方馨全到齊，其中方馨更會獻唱2首歌曲。

李國超三姐（中）氣質優雅，與新人合影。（圖／記者陳明中攝）

